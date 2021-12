El Concello de A Estrada ha anunciado el aplazamiento de las esperadas obras en la Avenida de Santiago. El motivo de esta paralización tras solo tres jornadas de trabajos ha venido forzada por la previsión de lluvia para los próximos días. Según explicó el edil de Urbanismo, la firma adjudicataria tuvo problemas a lo largo de los últimos días con algunas lluvias caídas por la noche, algo que retrasó los trabajos para intentar dotar esta calzada de una capa impermeable. Las lluvias más fuertes que se esperan impedirán seguir adelante con los plazos marcados. Por este motivo, se decidió que los trabajos se retomarán tras las vacaciones de Navidad. En estos momentos, las obras han conseguido dotar de un nuevo firme a la mitad del tramo en el que se llevará a cabo la mejora. Queda por realizar la otra mitad.

En este caso, el portavoz del PSOE Luis López Bueno exigió al alcalde que trate con más respeto a los vecinos de esta zona. “Las declaraciones de López Campos en el día de ayer son absolutamente inadmisibles y demuestran que el alcalde vive instalado en una torre de marfil en la que no caben los problemas reales de los vecinos”.

López Bueno tildó de “excusa de mal pagador” el alegato de que faltaba una solución técnica para el mal estado del firme. Afirmó que el propio regidor no consideraba necesaria ninguna actuación hace apenas un año, respondiendo “con evasivas” a las preguntas del PSOE por esta cuestión. “Nadie cree que un técnico no encontrase una solución al problema en los últimos cuatro años”. Aseguró que el alcalde conocía desde hace meses los problemas de filtración de agua bajo el firme de la calle e indicó que “si no se hizo nada fue por decisión política del PP, no porque fuese difícil técnicamente”.

López Bueno también valoró negativamente la escasa disposición del alcalde a reunirse con la plataforma vecinal para recoger sus preocupaciones. El portavoz socialista también le recomendó al PP que “asuma su pésima gestión” en vez de atacar a los vecinos”.

Parking de Correos

Por otra parte, el Concello también ha realizado una mejora del deteriorado parking de Correos. Para ello se han aprovechado las obras de asfaltado que se están realizando en el casco urbano, dotando este parking de una capa de aglomerado sobrante. No es posible realizar una obra de mayor calado al no ser terrenos de propiedad municipal.