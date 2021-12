Unas treinta personas se manifestaron ayer ante el centro de salud de Lalín para reclamar equipos completos en personal. Esta dotación fue la que desconvocó la huelga de los Puntos de Atención Continuada (PAC) en julio de 2019, cuando se acordó que en los centros donde hubiese dos o más médicos, se analizarían las ratios para que hubiese una persona de enfermería por cada médico/a.

Pero esta situación no se da en el PAC de Lalín, donde de noche queda un efectivo de enfermería con dos médicos. Así, cuando se produce una salida, suele quedar un médico o médica solo en el centro sanitario, a veces hasta durante tres horas. La CIG añade que en ocasiones los médicos se han tenido que desplazar a urgencias fuera del centro sin ayuda de enfermería. Y recalca que el PAC de Lalín, en los turnos de noche, es el segundo del área sanitaria en cuanto a salidas, y también el segundo en cuanto a urgencias totales atendidas en dicha franja nocturna.

Tanto la CIG como el propio personal del centro trasladaron en numerosas ocasiones la necesidad e cumplir ese quinto punto de la desconvocatoria de la huelga de hace dos años y medio. Pero en vista de que no se han tomado medidas, representantes sindicales y personal del PAC salió ayer a media tarde del centro sanitario, para sostener pancartas con la leyenda “Neste centro de saúde faltan profesionais” o “Falta persoal nos PACs, creación de equipos completos xa”. También podía leerse “Xerencia incompetente”. Durante la concentración, que duró en torno a 20 minutos, se corearon consignas como “No PAC falta enfermería día a día”, “¿Precariedade? Non, non e non” o “Faltan postos de traballo e imos para o carallo”. La concentración contó con la presencia de agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, y en ningún momento afectó a la circulación rodada de la rúa C.