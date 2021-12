La incerteza deja para última hora las compras de Navidad, marcadas por las subidas de los precios

Los establecimientos alimenticios de Deza y Tabeirós-Montes se encuentran en plena campaña de la que ya es la segunda Navidad del COVID. Desde sus locales comparten las primeras impresiones del ejercicio de este año, que de momento apuntan a que las compras se dejarán para el último momento.

Desde la Carnicería de Codesido en A Estrada cuentan que las expectativas se están cumpliendo sin contratiempos, y aseguran que de momento se prevé que siga así. Los precios de sus productos se mantienen estables, excepto el del cordero, que ha subido respecto a otros años, y que al parecer va a ser el ingrediente estrella en las mesas de muchos hogares de las comarcas para este 24. Añaden que incluso en los restaurantes, las reservas se están cumpliendo, pero que notan más precaución por parte del sector de la restauración a la hora de delimitar cantidades para los pedidos. Del mismo modo, los particulares siguen la misma línea de comportamiento, y en lugar de reservar con antelación, posponen el grosso de sus compras para la víspera, “en parte por temor a tener que cancelar las cenas y comidas”, según comenta la propietaria de la carnicería estradense.

Además del cordero, Codesido reconoce que también se vende mucho el capón de corral, las carnes rellenas, y el entrecôte, cuyos precios se mantienen estables con respecto al resto del año. Y que como novedad, este año ha sido especialmente exitoso para la venta de jamones y embutidos a empresas, destinados a las cestas de Navidad.

Por otra parte, la directora de la Asociación de Profesionais do Mercado de Abastos de Lalín, Vanesa Vidueiros, coincide en que la actitud del cliente está siendo cautelosa, dejando muchas de las compras para los días previos a las festividades, y concreta que “hasta esta semana no hemos empezado a notar más movimiento, y prevemos que aumente a partir del miércoles.” En su caso, como regente de una frutería y verdulería adelanta que los productos de la tierra más vendidos son la coliflor, y por supuesto, las uvas. En cuanto a la verdura, comparte que se paga a un precio mucho mayor que habitualmente, llegando la de hoja a 4.99 euros el kilo, y la sin hoja a 2.99, algo similar a lo que ocurre con la uva, que ya adelanta, no se podrá comprar a menos de 2.65 euros el kilo.

La propietaria de la Frutería Castelao, en A Estrada, coincide con estos pronósticos, y añade que el champiñón, o la piña también se venden bien por esta época.

No obstante, si se habla de Navidad, la diva de las fechas es el marisco. Las pescaderías suelen estar por estas épocas en picos de venta, con numerosas reservas tanto por parte del sector de la restauración, como de particulares.

El comerciante Rafa Carbia, de A Estrada, con muchos años de experiencia en el sector, comparte que estas están siendo “unas Navidades raras”, sorprendentemente “peores que las pasadas”.

Si bien las previsiones eran muy buenas, el reciente incremento en los casos de COVID y la alarma social han motivado que muchos locales cancelasen sus cenas en restaurantes, dejando a los proveedores sin una de las mayores fuentes de ingreso en estas fechas.

En este aspecto, Carbia coincide con los demás sectores y reconoce que los clientes son precavidos, si bien espera que el movimiento aumente a medida que se aproximan las fechas.

Por otra parte, los productos más demandados siguen siendo las vieiras, almejas, cigalas, camarones y percebes, estos dos últimos, adelanta el estradense, serán los más costosos estas navidades, mientras la almeja va a precios significativamente inferiores a años anteriores.

Un “estacazo” por el transporte y los combustibles La reciente situación de desconcierto y tensión debido a la amenaza de huelga de los transportistas deja consecuencias en la escala comarcal. En el caso de las pescaderías, Rafa Carbia comparte que debido a la posible falta de transporte para el fin de semana, algunas grandes superficies refrenaron sus compras en caso de no poder exportarlas al exterior, lo que hizo que la demanda de los productos del mar bajase. En consecuencia, los precios de pescado y marisco apenas sufrieron subida pese a tratarse de una de las mejores épocas del año para este sector. No obstante, ahora que se sabe que los transportistas sí van a trabajar durante las fechas festivas, estas superficies volverán a abastecerse en las lonjas, lo que repercutirá tanto en el precio de coste como en el final. Algo similar ocurre con el sector de la tierra, según apunta Vanesa Vidueiros, que confiesa que “el sector llevó un estacazo muy grande” por culpa del transporte y el petróleo, encareciendo unos precios que sólo se asumen con pérdidas en el margen de beneficio de los pequeños comerciantes.

El Mercadiño de Nadal de A Estrada abrirá sus puertas mañana, 22 de diciembre

El Concello de A Estrada presentaba ayer su campaña de Navidad para el 2021, con un Mercadiño de Nadal, situado en el Novo Mercado, y que los estradenses podrán disfrutar los días 22, 24 29 y 31 de diciembre. En él podrán encontrarse numerosos puestos de productores locales tanto artesanales como gastronómicos. Las puertas se abrirán mañana, mañana día 22, a las 10.00 horas con un acto de inauguración, y posteriormente, a las 11.30 horas se ofrecerá una sesión de degustación para todos aquellos que hayan realizado compras en establecimientos del mercado, evento que además estará acompañado por la actuación musical de Lóstregos. En esa misma jornada también se celebrará la habitual feria de los miércoles en la explanada nova, situación provisional de los feriantes hasta que se finalicen las obras del recinto ferial. Por otra parte, el viernes 24 los locales podrán hacer sus compras en los puestos desde las 10.00 a las 14.00 horas, horario de apertura del mercado. Mientras el 29 se mantendrá el mismo horario, con la añadidura de una segunda degustación desde las 11.30 a las 13.00 horas. Finalmente, el 31 será la última jornada de este evento, manteniendo los horarios habituales. Asimismo, las ferias de los sábados 25 de diciembre y 1 de enero se cancelan, por decisión propia de los comerciantes, según concede Gonzalo Louzao, dado que las ventas en esos días no son lo suficientemente fuertes para que les compense mantener sus puestos abiertos y funcionando. Desde el Concello añaden que las pulpería habituales, otro gran reclamo, estarán abiertas en los cuatro días del evento, y animan a que se ponga “al mal tiempo, buena cara”, acercándose a las instalaciones para disfrutar de las actividades y productos locales.