Ariadna Silva pon imaxe ao tempo

O obxectivo dunha cámara como espectador non é alleo a Ariadna Silva, que dende moi cedo mostrou interese por esa expresión da arte tan complexa, e que sempre realizou cunha intachable sensibilidade. As súas obras convértense agora nun acompañamento dos días, nunha brúxula do tempo, ou expresado de xeito máis directo, nun calendario fotográfico.

A estradense volve ás súas andanzas co lanzamente dunha edición limitada de calendarios para o 2022, ilustrados cunha serie de fotografías propias xa publicadas no seu Instagram.

A xoven artista sacou á venta os almanaques o pasado sábado arredor das tres do mediodía, e o domingo pola mañá xa tiña todos os exemplares vendidos, un total de 30, para ser exactos, firmados e numerados. Ademais, dentro da tirada había dúas opcións de venta, sendo a básica a do calendario, cun prezo de 15 euros, e outra especial, coa engadidura dunha fotografía impresa a 15x18 en papel baritado, cun prezo de 35 euros, a parte do envío.

Esta iniciativa, explica Silva, estaba inicialmente pensada para ser un fanzine, pero debido ao pouco tempo do que dispón a día de hoxe a fotógrafa e directora, tivo que buscar unha alternativa máis sinxela para darlle saída a esas imaxes que dende había tempo desexaba compartir compartir.

Por outra banda, engade que todo o proceso de impresión se fixo en A Estrada, polo que se trata dun producto “made in town”, como ela mesma chanceaba, ampliando tamén que o papel empregado era reciclado, con textura rugosa, dándolle unha apariencia máis rústica.

A nivel curiosidade, cada entrada do almanaque inclúe recomendacións de fotolibros, con títulos da colección persoal da propia Ariadna, que fixo a escolma pensando en que obras se axustaban máis a cada mes.

Porén, este non é o único proxecto que a estradense ten entre mans, xa que dende o 25 de novembro, ata o 25 de xaneiro, ten exposta na galería ourensá Marisa Marimón a súa colección Cartografías do esquecemento, unha obra na que, según comenta, reflexiona acerca do impacto que o eucalipto produce sobre a paisaxe autóctona galega.

Ese mesmo título están agora en proceso de se convertir nun fotolibro, no que a artista leva tempo traballando, e que contará cun total de 60 fotos, nas que se inclúen as pezas expostas, as cales se atopan actualmente á venta na páxina web da galería.

En canto á faceta de directora, Silva recoñece que a día de hoxe prefire rematar o comezado no lugar de embarcarse en novos proxecto, e concede que se ben se plantexa mandar a súa curta O Intruso a algún festival máis, polo de agora está totalmente centrada nos estudos do mestrado de Xestión Cultural que está a cursar.

En resumo, a canteira estradense de artistas está a brilar máis que nunca, con xente nova e emprendedora que busca facerse un oco no panorama artístico e cultural galego, algo que non é sinxelo, pero que coas ganas e o talento de persoas como Ariadna Silva, o parece.