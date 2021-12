El PP de Silleda considera “vergonzoso” que el alcalde, Manuel Cuíña, afirme desconocer el conflicto relacionado con la empresa prestadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y dice que sus manifestaciones prueban “que no tiene el más mínimo reparo en mentir una y otra vez”.

Recuerda que esta situación le fue advertida, también por las trabajadoras, pero ahora el regidor insiste en que no sabía nada. “O bien no habla con su concejala o no le informa de lo que pasa en este servicio y si nos quiere decir que no sabía nada lo que tiene que hacer es cesarla de forma fulminante”, aduce. Para el portavoz popular, Ignacio Maril, el primer edil con sus manifestaciones públicas “intenta tapar el conflicto de intereses que tiene en relación a esta empresa. A estas alturas ya nadie cree en su palabra y todo el mundo sabe lo que pasa y a quien contrató esta empresa nada más adjudicársele el contrato”. Por último, afirma que la postura de Cuíña representa “una broma de mal gusto, sobre todo para las trabajadoras del SAF”.