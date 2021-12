La Praza do Auditorio de A Bandeira fue escenario, ayer, de la puesta de largo de una nueva asociación que llega con la idea de defender el atractivo y la autenticidad de un lugar como este de la parroquia silledense de A Bandeira. El colectivo Festibandeira se presentó tras un mes de su puesta en marcha con un completo programa pensado para todos los públicos que incluyó actividades para los más pequeños como una sesión de rock infantil o talleres de pintura. Una foliada con grupos como A-Riscadas y Arreconchéjate y una reconfortante ración de caldo dieron paso a una serie de actuaciones a cargo de bandas y solistas como Rock Rebels, Rodrigo Ramos, Kona ke te fixo, Cloaca, Smay y J. Bros.

Pablo Rey, presidente de Festibandeira, explica que la asociación se puso en marcha después de que “nos juntáramos chicos y chicas del pueblo procedentes de diferentes ámbitos con el objetivo de dinamizar la cultura en el rural, con fundamentos básicos como la lengua gallega, el patrimonio, la igualdad, el feminismo y, también, el poner en valor nuestra tierra”. Rey añade que “la idea es promocionar este tipo de acciones en el interior y en pueblos pequeños, que no tengas que desplazarte muy lejos para ver un espectáculo diferente”. Pablo Rey está acompañado en esta nueva aventura por la vicepresidenta Nuria Costa, la secretaria Andrea Dunia, el tesorero Daniel Cuíña, y los vocales Iago Fernández, José Antonio Rial, Alberto López, Paula Fernández, Martiño Mato, Diego Jacobo Díaz y Xan Fontao.

El máximo responsable del nuevo colectivo bandeirense explica que para al año próximo tienen preparado “un ciclo de eventos que, aunque no hay fechas cerradas todavía, sí se puede decir que disponemos de un amplio programa. Incluye recogida de basura en los ríos, rutas de senderismo y divulgación botánica y el especial cuidado del tema gastronómico. También tenemos previsto hacer muralismo, recoger alimentos y ropa, proyectar cortos y documentales, y educación ambiental”. Rey destaca que como buenos vecinos del lugar no quieren dejar pasar la oportunidad de aportar su grano de arena particular a su principal fiesta gastronómica: “Por supuesto, como somos de A Bandeira y aquí la Festa da Empanada es algo muy especial, nuestra idea es poder poner en práctica un evento gastronómico que incluya actuaciones musicales con jam sessions y, también, recitales de poesía, entre otros”.

El numeroso público de todas las edades que ayer se acercó hasta la Praza do Auditorio de A Bandeira también pudo unirse a esta nueva agrupación. De hecho, Festibandeira hizo nuevos socios en una carpa donde se despacharon carnés físicos a todos los que quisieron anotarse para formar parte de la asociación. Los responsables estudian la posibilidad de que el trámite se pueda también llevar a cabo a través de las redes sociales. Pablo Rey reconoce que tanto él como sus compañeros de directiva están abrumados por el trabajo que tienen por delante e incluso barrunta que “hay por ahí algún proyecto mucho más ambicioso y de mayor envergadura que se irá dando a conocer con el tiempo”.