Hace poco más de un año el Concello de Lalín ponía en marcha una plataforma de venta por Internet, iniciativa que actualmente cuenta con 202 negocios adheridos. mercalalin.gal proporciona al cliente una relación de más de 5.200 productos, parte de ellos se pueden adquirir directamente, y otros forman parte de escaparates de los comercios participantes.

La administración municipal destaca el crecimiento de la plataforma hasta los dos centenares de negocios, de ámbitos muy diversos, siendo los más numerosos los de hostelería, alimentación general, servicios, salud y cuidado personal, muebles y decoración, bricolaje y herramientas, carnes y embutidos y moda y complementos. Precisamente de este último sector son algunos de los negocios que llevan más tiempo adscritos a una iniciativa impulsada dentro de las estrategias del plan europeo DUSI Lalín Ssuma 21. También participan establecimientos locales de bebidas, artículos de regarlo, productos para bebés, floristerías, zapatos o deportes, oficina y papelería, jardín, libros, informática o ópticas. “La plataforma no deja de crecer con recientes incorporaciones que hacen que los clientes puedan elegir entre más de 5.200 productos de todo tipo disponibles a la venta actualmente en la plataforma y que puedan comprarlos en línea, independientemente de dónde se encuentren y sin problemas de horarios”, señala el gobierno municipal.

MercaLalín está pensada para el aprovechamiento de los clientes finales y también de los propios negocios de la villa, “otorgándoles un gran escaparate desde el que dar a conocer y vender sus productos a un muy amplio número de potenciales clientes”. El mecanismo de funcionamiento establece que los comercios pueden darse de alta de manera gratuita en la plataforma a través de un sencillo formulario que se encuentra en el propio portal mercalalin.gal. Cuentan con tres posibilidades diferentes: el modo página web, que incorpora información básica sobre su negocio; el modo escaparate, que incluye además un catálogo de productos pero sin que sea imprescindible enviar a domicilio o admitir pagos on line; y el modo tienda en línea, el más completo de todos, que permite añadir precios y configurar opciones de envío para empezar a vender en línea, tanto a clientes locales como a aquellos que están más allá de la comarca.

La plataforma realiza promociones y sorteos de manera periódico que incentivan la participación, la actividad comercial de la zona y el conocimiento de la propia herramienta. De hecho, cuenta con 896 seguidores en la red social Facebook y otros 714 en Instagram. MercaLalín promueve la modernización del sector facilitando al pequeño comercio el acceso a nuevas tecnologías y proporcionándoles nuevos canales de venta, formas de pago y nuevos servicios, como el servicio a domicilio.

“El comercio de Lalín se ve así potenciado con una herramienta de apoyo a la venta tradicional que permitirá a cualquiera comprador descubrir la oferta del comercio de la villa, con independencia de su localización, viva o no en Lalín”, remarca el ejecutivo. La mejora de la competitividad del sector es uno de los principales logros que se plantean con esta plataforma, además de un incremento de la actividad comercial minorista que evite un vacío comercial del casco urbano y la sus repercusión positivas en el empleo y en el desarrollo de prácticas de comercio justo, producciones ecológicas y productos artesanos.

