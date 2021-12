La Escola de Familias organizó una actividad [se puede visualizar en el portal lalin. gal/ aquelar], donde el psicólogo, máster en Psicología Infantil y experto en comportamiento deportivo y marketing digital, Óscar Páramos para, ofreció pautas para escoger los regalos de Navidad para los más pequeños de la casa.

El invitado hizo hincapié en la importancia de jugar con los hijos al menos media hora diaria, tanto para el desarrollo de los menores como para el bienestar de los propios padres. Para los pequeños el juego tiene una función claramente potenciadora del aprendizaje, de adaptación afectivo-emocional, favorece la comunicación y socialización, dijo. Recalcó que durante el juego se está influyendo principalmente en la transmisión de los valores y diferencia entre juego libre y juego estructurado. En el juego libre el niño decide cómo, a qué y con qué jugar, establece las reglas, elige los materiales y decide el final del juego. Es espontáneo y ofrece un espacio creativo potenciador del desarrollo. Mientras el juego estructurado está dirigido, el entrenamiento es menor, se desarrolla en un espacio cerrado y sobre materiales creadas.

Páramos propuso en su intervención poner en práctica la conocida como regla de los 4 regalos que consiste en hacer un presente para algo que sirva para llevar puesto, como ropa, por ejemplo; algo para leer; algo que realmente deseen los pequeños y algo que realmente precisen o que les sorprenda. Este último puede ser algo en el que los progenitores detecten que pueda tener habilidades.

Destacó los aspectos negativos de los juguetes tecnológicos frente las tradicionales. En los juguetes tecnológicos los niños no interactúan con la familia, tampoco conocen a otras personas, se comunican menos, no se mueven del asiento, a consecuencia de un uso excesivo aparecen problemas oculares y no hay aprendizaje a través de experiencias directas.

Recomendó el empleo de regalos sostenibles y no sexistas e invitó a reflexionar sobre la necesidad dar ejemplo para educar también a través del juego haciendo partícipe también a la familia, donde también se puede enseñar a dar además de recibir regalos.

Por último recomendó a los progenitores no regalar a sus hijos todo lo que piden: “si regalamos a un niño todo lo que pide les transmitimos una pérdida de valor sobre lo que uno tiene”, manifestó, haciendo sus las palabras de la psicóloga Patricia Ruiz Moral.

Estas actividades están organizadas por el Concello de Lalín, a través del departamento municipal de Sanidade que dirige Eva Montoto, junto con el Centro de Formación de Recursos de Lalín-Pontevedra dependiente de la Consellería de Educación. La jornada se retransmitió vía streaming y quedó colgada en el canal de Youtube del ayuntamiento, donde pueden verla las madres y padres que tengan interés y no pudiesen asistir en el día de la emisión y a todo el público en general que así lo desee.