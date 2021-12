Luis, “Luchi”, Iglesias, la Cruz Roja de Lalín y Julio López Rodríguez fueron elegidos Lalinenses do Ano 2021 por un amplio jurado compuesto por una veintena de representantes de colectivos de la vida social, cultural y deportiva de la cabecera comarcal dezana. Cabe destacar que en esta ocasión el jurado no pudo estar presidido ni por el alcalde José Crespo ni tampoco por Paz Pérez, teniente de alcalde, debido a la convalecencia de ambos. Los reconocimientos se entregarán antes del Concerto de Nadal del próximo domingo día 26 en el auditorio municipal de la localidad.

El jurado por unanimidad quiso conceder el galardón al artista, emprendedor y creativo lalinense, Luchi Iglesias, por su “actividad solidaria y creativa con proyectos como los Cabezudos de Laxeiro o la ampliación de las Aldeas de Nadal. Iglesias explica que “fue toda una sorpresa muy grata que me cogió con el pie cambiado”.

El polifacético artista recuerda que “yo soy muy de comunidad y de cosa pequeña porque me gusta trabajar mucho con los vecinos y hacer cosas que tengan que ver con Lalín y con los lalinenses”. Luchi Iglesias también destaca que “yo disfruto mucho con las cosas que hago y con los proyectos muy locales porque me considero un artista, también, muy local” y reconoce que “aún estoy asimilando lo que pasó con todo esto”.

Por su parte, en el apartado dedicado a los colectivos, después de un amplio debate entre los seis candidatos propuestos, el jurado eligió a la Cruz Roja de Lalín “por el trabajo colaborativo que llevó a cabo durante la pandemia, junto a otros colectivos y administraciones, y atender las necesidades de los vecinos de Lalín”.

Silvia Vázquez Presas, coordinadora de la Cruz Roja en Lalín se mostraba ayer muy contenta con el galardón concedido. “Siempre es una alegría muy grande recibir este tipo de premios porque es en realidad un agradecimiento para nuestra labor y nuestro trabajo”, asegura la responsable de esta oenegé en la capital dezana.

Vázquez también desvela que “aún no tuve tiempo de comunicarle al voluntariado el premio que nos han dado pero estoy seguro de que para ellos también va a ser una sorpresa muy agradable e incluso seguro que darán saltos de alegría en cuanto lo sepan”. La Cruz Roja de Lalín cuenta en la actualidad dos técnicas y 53 personas voluntarias a los que su coordinadora señala como que “el galardón es sobre todo un agradecimiento a su labor porque sin ellos nada de lo que hacemos sería posible en la actualidad”. Vázquez cree que es un buen número de colaboradores está “muy bien pero nosotros seguimos captando voluntarios y voluntarias por ahí porque siempre decimos que no es suficiente”. Silvia Vázquez insiste en que este premio es “por y para el voluntariado de la Cruz Roja en Lalín”.

Por último, el jurado de los Lalinenses do Ano 2021 también eligió por unanimidad en el apartado dedicado a destacar la trayectoria de toda una vida a Julio López Rodríguez, al que todo el mundo en Lalín conoce como “Julio de Correos” por haber sido su director durante muchos años en la oficina lalinense.

El galardón quiere destacar su “dilatada trayectoria en el apoyo y trabajo en favor de temas culturales y sociales desde colectivos como el Casino de Lalín, la Residencia Nosa Señora das Dores o el Patronato Cultural y la Banda Municipal de Lalín. Mientras tomaba ayer un café, Julio López explicaba que “cuando estás haciendo una labor que te gusta y por encima te dan un premio te tienes que sentir muy feliz”. El premiado subraya que “todo esto me pilló por sorpresa porque como sabes formaba parte desde hace tiempo del grupo de selección y esta vez me fue imposible acudir. Ya les dije en plan de broma que para una vez que los dejo solos, pues mira tú”. Julio López Rodríguez quiere dedicarle esta distinción “a todos los compañeros que estuvieron conmigo porque un premio no lo consigue uno solo. Esto es una auténtica labor de equipo, aunque luego el premio sea individual. Lógicamente si no tienes un buen equipo de trabajo y te rodeas de buena gente es imposible. Yo tuve la suerte de estar rodeado de compañeros que terminaron siendo, también, grandes amigos”. El que fuera máximo responsable de Correos en Lalín también señaló que “quiero tener un recuerdo muy especial a Tuno Valdés, que desgraciadamente ahora ya no lo tenemos entre nosotros”.