El PP de Silleda tramitó la solicitud de un pleno extraordinario que justifica por “la inactividad del gobierno, patente en la última sesión sin ningún punto en el orden del día”. La formación de Ignacio Maril reprocha “falta de trabajo” al ejecutivo de Manuel Cuíña y fruto de este escenario, dice, existe un retraso en la ejecución de obras o que los proyectos se vean afectados por continuos modificados.

La convocatoria incluye la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), “con los tipos más altos de nuestro entorno”, la supresión de la plusvalía y el refuerzo de la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) “ya que hay casi más usuarios en lista de espera que incorporados el servicio”. En relación a esta última prestación mostró la preocupación de su grupo “por todo lo que esta aconteciendo y consideramos que no es de recibo que, mientras el ayuntamiento dispone de recursos más que suficientes, siga sin ejecutar la totalidad de las horas que tiene disponibles, lo que hace que muchos vecinos lleven meses, incluso años pendientes de recibir la prestación de este servicio”. Tilda de “indigno” lo que esta pasando y añade que no es posible que el personal “esté continuamente sin cobrar”, o que los vecinos no reciban un servicio que y prioritario, únicamente porque al ayuntamiento “no le dé la gana de prestarlo”. En este contexto apunta que dejando de prestar los servicios básicos es normal que la gestión pública del grupo de gobierno genere remanentes.

Sobre la contribución apunta a la “revisión de los valores catastrales llevada a cabo en los últimos años a petición del gobierno municipal”, algo que desencadenó un incremento “espectacular” del importe del recibo en los últimos ejercicios. Maril avala la cancelación de las plusvalías por los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Cuíña: “Estuvimos pendientes de la situación de la empresa del SAF”

El alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, asegura que su gobierno está trabajando para ver si es preciso la adopción de medidas sobre lagestión del SAF y, sobre las afirmaciones sobre el desconocimiento de los embargos de la Seguridad Social a la empresa concesionaria, aduce que es “rotundamente falso. “Los que parecen desconocer esta situación son los de la CIG, ya que las cifras que están dando distan mucho de la situación real”. Alega que tener embargos que Seguridad Social no es motivo para rescindir el contrato que empresa. “Quiero que quede claro a la plantilla que este gobierno está trabajando viendo cómo pueden afectar los nuevos embargos a la situación de la empresa”. Recuerda además que el día de la concentración delante del ayuntamiento el regidor mostró su malestar porque no tener el sindicato convocante solicitada una reunión para exponer los problemas. “Aquí nadie había venido a hablar de la situación de las trabajadoras, no tenemos documentos ni pruebas, todo son comentarios y manifestaciones nos medios”, señala y percibe con curiosidad que que de una plantilla de más de 40 personas solo acudieran seis a la protesta. Asegura que solo tiene constancia de tres o cuatro casos de empleadas descontentas y otras que sí lo están. “El SAF, servicio prioritario, como todos los que se prestan a nivel social, cuenta a día de hoy con 80 usuarias, de las que no tenemos ni una sola queja por su gestión y tampoco nos constan documentos ni datos oficiales sobre impagos de nóminas a las trabajadoras”, añade. Y recuerda al BNG que hay ayuntamientos de su mismo signo político que tienen privatizado este servicio.