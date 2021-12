La venta de lotería de Navidad recobra el ritmo y hay administraciones sin décimos

Los loteros de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes se muestran muy satisfechos con la venta que este año está registrando la Lotería de Navidad. En todos los casos, el aumento en el despacho de décimos entre la gente es la tónica dominante. La recuperación en el ritmo de las ventas alcanza cifras previas a la pandemia en todas las administraciones de ambas comarcas, llegando a agotarse el papel desde hace varios meses. En la administración número 1 de Lalín señalan que “el año pasado fue bien pero este año está yendo igual o mejor”. En este despacho de la capital dezana los abonados a los números 29.876, 42.675 y el 20.151 ya hace que agotaron las existencias y también recuerdan que “terminaciones en 5, 7, 13 y 69 son como todos los años las que más nos suele pedir la gente que entra para hacerse con un boleto navideño”.

Sin dejar el municipio lalinense, en la administración número 2 explican que “las ventas vuelven a ser como las de antes de la pandemia”. De igual forma, los abonados a los números 86.605, 20.150 y 22.352, que los tienen todo el año ya retiraron sus décimos en este local dezano. “El año pasado no fue malo pero incluso este año nos piden desde otros puntos de España que supongo los ven en internet. La venta volvió a recuperar el ritmo de 2019”, concluyen mientras no dan a basto a despachar a los clientes.

Silleda no es ajena a esta recuperación de la venta de lotería navideña este año. En su administración apuntan que “está siendo mejor que el año pasado. Se nota más movimiento de gente en ventanilla, sobre todo entre los mayores, que el año pasado no salieron a la calle y este año sí”. En el despacho silledense, donde ya han caído varios premios, la terminación en 7 lleva tiempo agotada pero también suelen estar muy solicitados los boletos terminados en 5, 0, 69 o en 15 “la niña bonita de toda la vida”, recuerdan. Abonados a los números 13.977, 43.425, 86.683 y 83.379 no se han demorado a la hora de retirar sus participaciones A mayores, “en Navidad, hay semiabonados”, informan desde la administración trasdezana.

El Café de Ramón, en Vila de Cruces, es un caso singular. Aseguran que estas Navidades la cosa está “igual, más o menos, porque nosotros vendemos bastante bien la lotería de máquina. A pesar de no contar con abonados por su método de venta, “este año se está viendo más gente en el local”, aseguran.

Y, por último, en la administración número 1 de A Estrada estaban ayer muy felices con las ventas de sus números. Indican que “este año está yendo fenomenal. Con respecto al año pasado, muchísimo mejor desde luego”. Los abonados del despacho estradense también han apurado para comprarlos. Se trata de los números 25.148, agotado en el mes de octubre, el 20.928 también agotado, y el 29.153 casi agotado, “aunque podría haber algún céntimo en la gasolinera de Ponte Liñares”, aclaran. En esta administración de A Estrada explican que “nos solicitaron muchísimo la terminación en 21 por el tema del año pero era algo imposible. Lo mismo pasó con el 13 y el 20 también”.