El alcalde de Lalín, José Crespo, defiende la construcción de un parque infantil de temática relacionada con el Cocido por dos razones: es una obra que forma parte de la intervención hidráulica en el Paseo do Pontiñas que costea la Xunta y, por otro lado, esta inversión –algo más de 200.000 euros– no puede tener otro destino.

El mandatario explica que el nuevo tanque de tormentas y la red de colectores supone una inversión de 6,7 millones de euros, con los que se atajará un problema severo en materia de saneamiento en días lluviosos cuando la depuradora de As Cavirtas no era capaz de digerir toda el agua que le llegaba. Pues bien, encima del tanque de tormentas, estructura enterrada en un 80%, quedará un espacio que será aprovechado para construir el mencionado recinto infantil. “Ellos [la Xunta] metían un parque o algo relacionado con el tanque y optamos por el parque infantil, pero es que si no se hace en Lalín no se puede hacer en ningún sitio ni utilizar el dinero para otra cosa”. “Hagamos de la necesidad virtud y, en todo caso, el tiempo da y quita razones y creo que nos dará la razón”. A los críticos con el proyecto replicó: “juegan con el despiste de engañar a la gente porque son manipuladores intencionados”.

Mientras, el coordinador de Compromiso, Rafael Cuíña, tilda de “escandaloso” que Crespo se empeñe en retomar el proyecto del Parque do Cocido con una inversión del doble de la prevista en 2015. “Que lo haga durante este mandato, porque si tengo posibilidad de frenarlo en año y medio garantizo que lo haré”. Considera un dispendio este gasto en momentos con familias pasando dificultades y mencionó “otras hazañas de Crespo como gastar 400.000 euros en el estudio del cerdo Lalaino o las cuadras abandonadas en Mouriscade para este experimento de frustrado animal por 60.000”. Invita al alcalde a realizar una consulta vecinal sobre este proyecto.

Pleno sobre contratos a iniciativa de la oposición e iluminación y climatización del consistorio

El primer edil aprovechó una entrevista radiofónica para valorar otros asuntos lanzados por la oposición en los últimos días. Sobre la solicitud de un pleno extraordinario por la gestión de los contratos garantizó su convocatoria “lo antes posible”. Entró en más detalle a las críticas de Cuíña sobre la iluminación del consistorio por las noches, extremo que negó, y concretó que las luces del edificio funcionan de 7.00 a 23.00 horas porque dentro de ese tramo se realiza gestión municipal o, a primera hora de la mañana, llega el personal de limpieza. “Es mentira que estén las luces encendidas toda la noche y las perimetrales sí quedan algún fin de semana para que se visualice mejor el consistorio”. Echó en cara al exalcalde que en el mandato anterior no renovase el contrato de mantenimiento y cuando en 2019 encargó un estudio para activarlo de nuevo un profesional cifró su coste en 100.000 euros. Asegura que estas cuestiones quedarán zanjadas si se logra una subvención sobre eficiencia energética para instalaciones municipales. “Si siguiesen con el contrato, el concello funcionaría razonablemente bien, pero ellos fueron los que decían que el gobierno anterior gastaba mucho dinero y de ahorrar, pero hay forras que acaban con las casas”, dijo. “Es muy difícil trabajar como nos dejó las cosas esta gente, ¿o no recuerdan lo que decía la interventora de que el gobierno funcionaba de manera caótica?”. A las críticas de los socialistas sobre el modelo colaborativo entre ayuntamiento y vecinos para la limpieza de cunetas replicó que podrían preguntar a los pedáneos sobre el mantenimiento de la red viaria que hacía el cuatripartito y el actual. “El problema es que la oposición no quiere que se haga, porque cuanto peor, mejor”, aduce sobre la cesión de maquinaria municipal para, junto con tractores particulares, realizar las limpiezas de cunetas. Recuerda cuando desde el ayuntamiento se facilitaba el cemento a los vecinos y ellos lo echaban para adecentar distintos espacios. “Obviamente una obra pública no se hace con los ciudadanos”. Y, por último, compara la labor de su gobierno en el rural con la del anterior.