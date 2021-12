“El arte es más que un trabajo, es mi filosofía de vida”

En una exposición que se puede decir que será de tipo antológica, traída por uno de los principales referentes artísticos gallegos, tanto a nivel nacional como internacional, con una trayectoria de más de cincuenta años de experiencia en el mundo del arte. Diego de Giráldez, cautivará las miradas de los visitantes y vecinos de Lalín, en su exposición, “a todo color”, donde se cuenta con al menos unos cuarenta cuadros, que podrán ser la atracción de los amantes del arte y la pintura. Quienes además contarán con la presencia del artista durante la inauguración del evento, que está pautado para este viernes a las 20:00 horas y que lleva por título Diego de Giráldez no Museo de Lalín 1990-2021.Exposición que estará abierta al público hasta comienzos del mes de marzo y que espera ser una muestra más del talento gallego que existe en la actualidad. Pues sin duda, la historia de vida de Giráldez, es muestra que, sin importar la edad, los sueños se pueden hacer realidad.

Giráldez empezó su vida en el arte a una edad muy temprana, lo que lo fue llevando a adentrarse en este mundo de forma más directa a una corta edad y a sus 16 años ya estaba pintando retratos y encaminado más en este campo.

– Teniendo en cuenta su amplia trayectoria ,¿cómo fueron sus inicios en el mundo artístico?

– Comencé muy jovencito, muy niño, en Vigo, en la Escuela de Arte, y luego me fui a estudiar a Madrid y a Barcelona. Es que desde los 13 años ya pintaba y a los 16 hacía retratos, así me fue llevando la vida hacia el mundo del arte y más adelante me fui apasionando más por esta forma de vida.

–Con más de cincuenta años de trayectoria, ¿cómo forma parte de su vida estetalento?

–Al llevar toda la vida, desde muy niño a hacer arte, para mí es una forma de vida, más allá de un trabajo. Considero que mi vida se fue encaminando desde muy joven a formar parte del arte y a dedicarme de lleno a esta filosofía de vida. .

–¿Qué es lo que más le apasiona de lo que hace?

–Lo que más me apasiona es la observación del arte, así como el estilo que tiene cada cosa; pues cualquier cosa tiene vida y misterio. Por eso trato de conectarme con la vida que tenían o tiene cada cosa, para verlo desde otro punto de vista, que podría ser la vida desde el universo.

–Entonces, ¿el arte para usted es una filosofía de vida?

–Desde luego, para mí, el arte es más que un trabajo, es mi filosofía de vida, pues trato, a través de mi arte darle algo de vida, desde otra perspectiva a aquel objeto que quizá ya no tiene, como el tronco de un árbol; pues viene un proceso de abstracción de los campos que rodean al objeto. Así como el estatus que rodea a ese elemento de vida, el cual se deja en la misma tierra. Por eso es una filosofía de vida para mí, no es un trabajo. Mi vida se encaminó así desde mi juventud.

–¿Con qué cautivará a los visitantes de la exposición?

–Bueno, la exposición cuenta con 33 obras, 5 son esculturas y hay dibujos de diferentes épocas. La etapa donde termina la exposición se llama a todo color, que es un elemento nuevo, que traigo para que sea expuesto y pueda ser observado para todo el público en general que quiera acercarse.

–¿De qué trata esta etapa a todo color de la exposición?

–Pues esta etapa la denominé así, y es una pieza única, que despide a los visitantes, con una pincelada de los nuevos proyectos en los que trabajo actualmente. Es básicamente retirar todo lo que es la figuración, para que quede únicamente el color; que es lo que estoy creando ahora, por eso quise dejarla como pieza de despedida.

–Durante la inauguración de la exposición, ¿los asistentes contarán con su presencia?

–Desde luego, mañana, a las 20.00 se realizará la inauguración de la exposición, en el Museo Municipal Ramón María Aller Ulloa, en Lalín, donde estaré presente en un acto organizado por el Ayuntamiento.

–¿Vienen nuevas sorpresas para los que siguen su experiencia?

–Sí, ahora mismo trabajo en ello, y por eso quise darle una pequeña muestra de los nuevos proyectos sobre los que me estoy dedicando, que van más en la línea de la última etapa de esta exposición, llamada a todo color.