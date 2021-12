Las farmacias detectan un incremento en la venta de ansiolíticos a causa de la pandemia

Las farmacias reconocen un cambio en la demanda de productos desde el inicio de la pandemia hasta hoy, con un claro aumento en la venta de ansiolíticos y antidepresivos, frente a la bajada en las cifras de otros tratamientos, como los antigripales. Y añaden que la variación en el comportamiento del mercado se debe a varios factores, como la mascarilla, o las secuelas psicológicas.

Lo primero que distinguen es que hay productos que siguen reinando en el top tres de medicamentos vendidos a lo largo del año, como son los analgésicos, especialmente ibuprofeno y paracetamol. Este último ha cobrado especial protagonismo recientemente debido a los ciclos de vacunación y la recomendación por parte de médicos y demás profesionales de tomarlo en caso de percibir efectos secundarios, como la fiebre, que es el más común.

Este tipo de productos siempre ha sido de los más demandados, si bien durante las diferentes épocas del año, se reduce su venta debido a afecciones estacionales como las alergias, o los resfriados, que llaman más al uso de antihistamínicos y antigripales, tal como apuntan desde distintos establecimientos de A Estrada.

Además de los analgésicos, también se mantienen estables las cifras de venta de tratamientos para afecciones crónicas como pueden ser la diabetes, el colesterol, o la tensión. Los farmacéuticos consultados aseguran que este tipo de enfermedades ni aumentan ni disminuyen, por lo que en general las cifras se mantienen estables tanto antes como después de la pandemia, y de un año para otro.

No obstante, estos negocios coinciden en que hay un tipo de medicamentos que ha empezado a aparecer más en las cartillas de los clientes a raíz de la pandemia: aquellos destinados a tratar afecciones del sistema nervioso. Los más comunes son fármacos para la ansiedad y la depresión, con particular predominancia de ansiolíticos y relajantes. Los nombres más comunes son el lexatín, o el lorazepam, pero también se busca solventar los problemas que el estrés acarrea a través de alternativas naturales, no sólo para calmar los nervios sino para superar el insomnio. Todo ello como consecuencia de la sensación de incertidumbre que el COVID ha acarreado, tanto con la cuarentena, como con el miedo al contagio, o la crisis económica.

También se notó un incremento de la demanda de compuestos para el fortalecimiento del sistema inmunológico, en los que el factor estrella es la Vitamina C.

Por otra parte, el gremio coincide en que debido al uso de la mascarilla y las restricciones, el año pasado no se vendieron antigripales, mientras que este año, dada la relajación en las medidas de seguridad por parte de los gobiernos central y autonómico, se está dando salida a esa mercancía.

Prevención antes que test

A tan sólo poco más de una semana para el comienzo de las festividades navideñas, el repunte en los casos ha causado preocupación entre la población. Por ese motivo, y haciendo caso a la recomendación de expertos, son muchos los que se han apresurado a comprar test de antígenos en las farmacias, con el fin de evitar suspender un año más las actividades y encuentros programados para las fechas.

Los farmacéuticos aseguran que, si bien ya se estaban vendiendo muchas de estas pruebas para cribados, actualmente notan que más gente las compra con vistas a cenas de empresa o de amigos. No obstante, inciden en que lo más seguro es la prevención, que pasa por mantener las distancias de seguridad, usar la mascarilla o la higiene.

El BNG de Lalín aboga por invertir en salud mental

El representante del grupo BNG en Lalín, Francisco Xavier Vilariño Taboada, viene de presentar una moción de censura al ejecutivo local para la creación de un servicio municipal de atención psicológica a la población lalinense, así como el reforzamiento del centro de salud local. El partido nacionalista asegura que las medidas tomadas por el gobierno del PP en esta materia son insuficientes, y critican que los anuncios realizados por los populares nunca llegan a materializarse. Hablan concretamente del Plan de Saúde Mental 2020-2024, en el que se proclamaba la intención de destinar fondos de hasta 83 millones de euros para mejorar la atención por parte del Concello a aquellos que la necesiten, y que sin embargo no se vio reflejada en los presupuestos. Por su parte, piden que se invierta en reforzar el número de plazas para psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y logopedas en el Centro de Saúde de Atención Primaria de la área sanitaria de Lalín, y hacen hincapié en que dichas plazas se destinen a profesionales de la comarca, en lugar de recurrir a servicios externos procedentes de otras zonas, como apuntan que se está haciendo en el actual gobierno de los populares.

Tres miembros asintomáticos de una familia, los primeros casos de Ómicron en A Estrada

Tres miembros de una misma familia de A Estrada se han convertido en los primeros casos de la variante Ómicron que trascienden en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Los tres son asintomáticos y se encuentran bien, en su domicilio. Los contagios de COVID-19 no han parado de aumentar en el municipio y ya son 38 los positivos detectados en catorce días, y la gran mayoría (32) corresponde a la última semana. El número de personas enfermas se mantenía ayer en 27, según la información facilitada desde el servicio de Atención Primaria. Pero no es el territorio estradense el que tiene más infectados por el virus SARS-CoV-2, sino Lalín, que ayer apuntaba cinco positivos más, para totalizar 45 en lo que va de mes, de los que algo más de la mitad (26) fueron diagnosticados en las últimas siete jornadas. De este modo, su incidencia acumulada a catorce días se sitúa en 213 casos por 100.000 habitantes. Es prácticamente la misma tasa que presenta la vecina Silleda, en donde en el mismo tiempo se han notificado 19 positivos, diez durante la última semana. Vila de Cruces registra seis personas infectadas con coronavirus, el doble que el martes. Con al menos ocho contagios diagnosticados este mes, su tasa de incidencia es ya superior a 150. La incidencia más elevada corresponde, una jornada más, a Dozón, Rodeiro, Agolada y Cerdedo-Cotobade, todos por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes. En el concello fusionado había ayer 16 casos activos, de los 15 diagnosticados en catorce días. Rodeiro continúa con ocho personas convalecientes de la enfermedad, que coinciden prácticamente con el número de positivos detectados este mes. En Agolada y Dozón quedaban tres casos activos en los últimos días. En Forcarei surgieron uno o dos positivos en la última semana, a tenor de la incidencia que refleja el Servizo Galego de Saúde en su mapa.