Más de 200 personas se manifestaron en Cerdedo el pasado sábado para mostrar su rechazo a la creación de nuevos parques eólicos en el territorio de Tabeirós-Terra de Montes y Cotobade. Gente de Forcarei, Beariz, Cerdedo, Cotobade y A Estrada se unió en esta protesta para “detener la devastación de los montes y de las aldeas en exclusivo beneficio de multinacionales”. Desde la Asociación Alarma en Terra de Montes y la Plataforma AsíEólicosNon de Cerdedo-Cotobade se valoró muy positivamente la participación en la manifestación, lo que consideran indicativo del rechazo de los vecinos a este atropello.

“La movilización fue una de las muchas que en los últimos meses están expresando el malestar y el miedo existente en las aldeas y villas gallegas. Pero la cosa no va a quedar aquí, los vecinos se seguirán movilizando mientras las administraciones que van a decidir sobre la aprobación o no de todos estos proyectos, la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado, no paren este despropósito disfrazado de transición energética y de defensa del medio ambiente. También esperamos que nuestros representantes políticos locales se posicionen claramente de nuestro lado, sin ambigüedades ni juegos partidistas”, explicaron desde las asociaciones comarcales, recordando los 29 parques eólicos que está previsto construir en la zona.