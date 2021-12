“As empresas consideran un valor engadido ter xente de matemáticas en plantilla”

Alumnado do IES Pintor Colmeiro do Concello de Silleda asistiu onte a unha interesante conferencia sobre “As matemáticas para un mundo mellor”, no marco do ciclo Aida Fernández Ríos da Real Academia Galega de Ciencias e a Deputación Pontevedra. A charla estivo impartida pola decana da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago, Elena Vázquez Cendón.

–Como foi a experiencia cos estudantes do IES Pintor Colmeiro?

–A verdade é que foi moi interesante. Estiveron todos moi atentos e ademais fixeron algunha pregunta e iso é moi de agradecer para quen fala un ratiño longo. Despois de falarlles de distintas aplicacions das matemáticas relacionadas coa auga pois que tivesen incertezas e preguntasen polo tema pois é positivo porque desenvolver o espiritu crítico da xente nova é moi saudable para unha docente de matemáticas.

–Que foi o que máis lles interesou da conferencia matemática?

–Eu faleilles das escalas de peixes e das estructuras que lles permiten aos peixes remontar cando hai encoros e tamén dun proxecto que tivemos xa fai tempo para ver si habería que facer un dragado no Ulla para que volvesen os berberechos a zoa das mariscadoras. O que lle xurdiu a unha das rapazas que preguntou foi se esas intervencións no medio serían correctas ou habería que deixar que fosen os peixes ou os berberechos que estivesen onde teñen que estar. Aí a miña resposta primeiro tivo que ver co respecto ao medio, e por iso é importante contar con profesionais das matemáticas e neste caso tamén do eido da bioloxía, e logo que nestas intervencións as decisións políticas tománse noutros niveis pero sempre con respecto e as veces non intervir pois sería como o concepto das persoas que cren que non hai que vacinarse, deixar que o virus se expanda e que sobrevivan os que teñen que sobrevivir porque se cadra estamos interferindo na evolución da especie. Unha tolemia.

–É máis fácil agora facer máis atractivas as matemáticas?

–Eu creo que gracias a vós, gracias aos medios e a proxección en positivo que dades das matemáticas tanto en temas de prestixio como en emprego ou aplicacións, eu coido que é máis fácil que nos escoiten, que sintonicen coa frecuencia dos profes de matemáticas. E logo, penso que os profesores de ensino medio e de todos os niveis están tamén facendo un esforzo moi grande e moi productivo por sintonizar e por facelas máis cercanas a todos.

–Aínda é a parenta pobre das ciencias ou xa está superado?

–Ao millor fomos nalgún tempo a cincenta das ciencias porque víasenos menos. Agora todo é distinto por unha suma de factores. A proxección nos medios do prestixio e moi importante. Por exemplo, esta fin de semana puiden ler que entre os mozos máis influíntes estaba un matemático novo moi potente é unha persoa que está destacando entre a xuventude. Tamén en programas como “Órbita Laika” hai xente que é a que pon unha cara amable. Teño que dicir que no eido das matemáticas sempre vai haber traballo. Non se trata de edulcoralas per si de poñelas en valor porque son algo moi necesario a todos os niveis da sociedade.

–Poden ser divertidas?

–Por suposto. Eu creo que non teñen porque ser aburridas. É algo que sabedes moi ben os que traballades nos xornais. Tedes un apartado de pasatempos onde a xente o pasa realmente ben. Se a xente pásao ben pensando para resolve un reto, se a xente pensa que o reto que está a resolver é un problema que ten un impacto a nivel de resolver un problema industrial o intelectual, que probablemente co paso do tempo ten una ha aplicación, pois a xente vería que non teñen porque ser aburridas pero ti tes que gozar co xogo matemático. Tampouco é cuestión de restarlle valor pero si que requiren que pensar, que hai que estar presente para facer as matemáticas. Entonces, tes que asumir o reto e a verdade é por iso temos unha gran demanda no estudos de matemáticas hoxe en día e sobre todo que as empresas consideren que agora é un valor engadido ter xente de matemáticas nas súas plantillas porque lles van a resolver problemas.

–Queda moito por descubrir no eido das matemáticas?

–Por suposto. Por iso é moi importante que tratemos de facer este tipo de xornadas porque eu hoxe (por onte) lles contaba aos rapaces do IES Pintor Colmeiro que as investigacións da miña tese, que xa teñen máis de vinte anos, pois tamén formaba parte onte dunh nova que saiu nos xornais porque o que están a desenvolver na Universidade de Vigo para este sistema de alerta de inundacións contén un códido que o desenvolvemos coa Universidade da Coruña e coa Universidade Politécnica de Cataluña. Estamos nun momento no que contemplamos as inundacións que nos alertan da necesidade de ter esas matemáticas preventivas que permitan anticiparse ou dar ese dato de cando se da a temible cresta da inundación tanto na zona de Aragón como no resto do norte de España.

–De onde ven o título da súa charla “As matemáticas que pesquei na ría de Pontevedra”?

–Seguín o camiño da investigación gracias a atoparme cun dos referentes da Matemática Industrial, o profesor Alfredo Bermúdez. El brindoume poder desenrolar, coa beca de colaboración do último ano da carreira, un proxecto que sería a miña tesiña de licenciatura para resolver as ecuacións das aguas someras coa metodoloxía de volúmenes finitos. A motivación destes problemas estaba nun proyecto coa Xunta para o estudo das correntes nas rías galegas. Traballar co profesor Bermúdez foi un dos grandes agasallos que sempre agradecerei a USC. O tema, levounos a unha tesis doctoral para desenrolar métodos numéricos que calculasen correctamente as correntes cando o fondo non é plano, respetando a batimetría, a topografía do fondo das rías. Aí xurde o nome.