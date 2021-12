En marzo de 2020 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó una sentencia que marcó la trayectoria del abogado estradense José Basanta, del despacho Basanta y Tarrío. En ella se determinaba que existe usura en los contratos de tarjetas llamadas ‘revolving’ al entender que el tipo de interés que aplicaban está por encima del marcado por el Banco de España. Hoy, casi dos años después de esa sentencia, Basanta, junto a la procuradora estradense Cayetana Marín, ha tramitado más de 500 demandas por este tipo de prácticas abusivas por parte de la banca y por el momento con un 100% de sentencias favorables.

El abogado estradense recuerda que su trabajo cambió de un día para otro después de esa sentencia. “Vi que podía haber un nicho de mercado ahí, aunque no me esperaba tanto la verdad”, explica. Tras conocer la sentencia Basanta comenzó a prepararse y formarse en este tipo de casos, que se alejaban un poco de su trabajo más habitual centrado en casos de familia, sociales o laborales. “Se me ocurrió que podía promocionarme a nivel nacional a través de diferentes medios y en poco comencé a recibir llamados de todas partes de España. Como estábamos confinados tenía tiempo para ir analizando uno a uno cada contrato que me llegaba e iba asesorando a la gente”.

Este fue el punto de partida de una bola que no ha parado de crecer desde aquel primer giro. Casi dos años después, Basanta reconoce que el 80% de su trabajo está centrado ahora en ayudar a personas de toda España con este tipo de casos de usura. “Ahora mismo trabajo diez u once horas al día y siguen entrando cada vez más casos. Tenemos juicios todos los días, con la suerte de que ahora pueden hacerse por videoconferencia. Si tuviésemos que estar viajando a Canarias o Baleares en cada juicio sería imposible atender a todos”.

Una de las cosas que más anima al abogado estradense es el alto porcentaje de éxito que están teniendo con estas demandas. De las más de 500 que lleva ya tramitadas junto a Cayetana Marín, un centenar ya cuentan con sentencia. En 98 de ellas se falló en contra de las entidades bancarias. En una de ellas la sentencia fue contraria pero se recurrió y se ganó. En el caso de la última, está recurrida y a la espera de sentencia definitiva.

El abogado estradense reconoce sin embargo que no todos los contratos que les llegan acaban en demanda. “Las que presentamos son porque sabemos que son viables. Si vemos que no hay nada que hacer ya no hacemos perder el tiempo al cliente. Todo depende del tipo de interés que tuviesen esos créditos y si superan lo marcado por el Banco de España”, explica. “Luego, una vez en juicio, todo depende también del juez. Aquí conocemos a los jueces pero en Madrid por ejemplo es imposible conocerlos a todos y a veces no sabes por dónde van a ir”.

A pesar del momento álgido que están viviendo en este tipo de reclamaciones, el estradense señala que poco a poco irán bajando este tipo de demandas. El motivo es que los bancos han suavizado sus intereses después de esta sentencia para adaptarse a la legalidad. Quedan sin embargo muchos casos por resolver, al tiempo que aparecen otros relacionados en parte en esta sentencia de marzo del 2020. “Hay préstamos personales, especialmente en los concedidos para la compra de coches, que tienen unos intereses demasiado altos. Ahora mismo ya gestionamos demandas de este tipo. Estoy seguro de que pronto habrá una sentencia en este sentido”, afirmó Basanta.

Los pleitos por las denominadas tarjetas revolving –o de pago aplazado– se han convertido en una constante en toda España en los últimos años. Uno de los que se dio a conocer tuvo precisamente al abogado estradense como protagonista, cuando una demanda presentada por él contra Wizink Bank S.A. consiguió que se devolviesen a una mujer 28.000 euros que había tenido que pagar como intereses. El juzgado estimó de forma íntegra la demanda, declarando la nulidad por “usura” del contrato de tarjeta. Este tipo de sentencias son ya una constante, aunque todavía son muchas las personas con estas tarjetas que desconocen que pueden presentar una demanda.