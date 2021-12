¿Son tóxicas as augas do Deza en Pozo do Boi?

As augas do Deza, no seu curso alto, sempre foron consideradas como augas de gran calidade, augas cristalinas, que calquera persoa podía beber direitamente no río as veces que quixera, sen que lle causaran dano algún. A crenza firme de que este é un río sano, como eran todos os nosos ríos que tiveron unha fauna complexa e promiscua, está firmemente arraígada entre as nosas xentes: “Alí, na zona da Veiga, pódese beber no río igual que en calquera fonte, porque ten unha auga pura, de primeira calidade. Esa auga, aínda que é de río, nunca lle fixo mal a ninguén”. E, certamente, esa calidade non se pode negar, pero houbo certos acontecementos que fixeron cambiar rapidamente a realidade, aínda que non o pensamento da xente. O pensamento colectivo tarda moito tempo en mudar.

No curso alto do Deza, o que está por encima de Pozo do Boi, que abarca unha superficie duns 85 quilómetros cadrados, tiveron lugar, desde comezos do século pasado (XX), unha serie de traballos extensivos e intensos –nalgúns puntos, foron as labores mineiras– que perturbaron a calidade das súas augas de forma imperceptible. Tanto nos Montes do Testeiro (minas de María Diz, A Trigueira), como na Serra do Candán (Monte Coco, val de Grovas, Bustelos) e na parroquia de Vilatuxe (O Casteliño, A Saborida) as explotacións de filóns, na procura de estaño, wolframio e litio, removeron rochas e escombros en máis de 120 minas de diferentes tamaños. Foron explotacións a ceo aberto ou subterráneas, sen ningún tipo de control, nin adopción de medidas sanitarias, simplemente vaciaron os filóns de cuarzo ou pegmatita mineralizados creando numerosas escombreiras derrampantes ladeiras abaixo, polas que empezou a percolarse a abundante auga de chuvia, debida ás elevadas precipitacións da Serra, provocando permanentes e continuos “lixiviados” que foron a parar ao río Deza, pero, a todo iso, debemos engadir a aparición de novas saídas de augas subterráneas (alumeamentos) nas minas, en distintos lugares. E, todas esas augas terminan no río Deza, que transporta posibles concentracións ácidas con lixiviados tóxicos procedentes da oxidación de sulfuros dos minerais metálicos ricos en xofre (pirita, arsenopirita, calcopirita, etc.), as consideradas “drenaxes ácidas” das minas.

Pois ben, este tipo de contaminación, acentuada desde que se explotaron minas nas vertentes do Deza superior, pode considerarse case inocua cando se bebe auga unha vez ou varias veces, pero non se pode pesar o mesmo cando se transforma en auga de consumo habitual, auga de abastecemento público dunha poboación. Aquí é onde está o problema, porque a anunciada captación de augas de abastemento público de Lalín, arriba de Pozo do Boi, vai ser o subministro básico de máis do 80% da poboación do concello e iso supón, a priori, un risco moi alto.

Exposición neglixente

Expoñer aos habitantes de Lalín a beber augas contaminadas quimicamente por metais pesados supón expoñer neglixentemente á poboación a verse obrigada a vivir en constante risco sen que os afectados sexan minimamente conscientes do problema, porque pensan, como se comentou ao principio do artigo, que as augas do Deza na Veiga son as mellores que pode ter calquera río galego. Para considerar as augas do Deza superior de excelente calidade é preciso aclarar que están libres de contaminación química e iso tan só se pode saber mediante rigurosas analíticas practicadas, ao longo do ano, en época de augas baixas e augas altas.

En caso contrario podémonos atopar ante insólitas situacións como ten sucedido ao longo da historia, especialmente nalgunhas cidades do imperio romano nas que as augas de consumo público pasaban por tuberías de chumbo, que causaron serios problemas de saturnismo ou chumbose (envelenamento causado polo chumbo). E iso mesmo sucedeu nalgunhas domus rurais (vilas) de patricios romanos que bebían auga que circulaba por tuberías de chumbo.

No noso caso non vai ser o chumbo o causante da posible contaminación química da auga do Deza superior, senón os minerais dispersados polos montes por causa da intensa minería de comezos e mediados do século XX, unha situación que non se pode considerar estabilizada e neutralizada polo paso tempo e a protección da vexetación que recobre moitas escombreiras, porque os repetidos incendios nesta zona están a reavivar constantemente o problema.