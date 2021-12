Goteo de cancelaciones en los restaurantes por la presencia de no vacunados y la sexta ola

La situación epidemiológica del COVID-19 apenas varió ayer en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes. Lalín repite con 31 positivos registrados en últimos catorce días; le sigue A Estrada, con 24, dos más que el viernes, los mismos que recorta Cerdedo-Cotobade, que ahora figura con 16 en el mapa del Sergsa. En cambio, Silleda suma otro caso y alcanza los catorce en otras tantas jornadas, mientras que en Rodeiro son siete y cinco en Dozón y Agolada, en donde ya solo quedan tres activos. A tenor de la incidencia que refleja el mapa autonómico, en Forcarei se han detectado uno o dos casos en la última semana y otro en Vila de Cruces.

Pero el incremento de casos en las últimas semanas ha cercenado el buen ritmo de reservas en la hostelería para comidas de empresas y celebraciones navideñas. Y no solo eso, sino que los restaurantes confirman un goteo de cancelaciones, por el temor a contagios, pero también por la presencia en esas cenas de empresa de personas que no están vacunadas contra el coronavirus. “Hay mucha gente que no quiere arriesgar, y por eso hay empresas que, por precaución, prefieren aplazar la cena”, explica Álex Iglesias, del restaurante Cabanas. “Pero también nos afecta que mucha gente no está vacunada. Nosotros, como restaurante, tenemos que pedir el certificado de vacunación, así que hay grupos o empresas que entonces decide ir a tabernas”, que pueden servir comidas, pero no cenas, y que solo deben exigir el certificado COVID a sus clientes a partir de las 21.00 horas.

Puede darse otra circunstancia: que personas no vacunadas decidan no acudir a la cena o comida de empresa, y que no se avise previamente de estas bajas al restaurante. “Teníamos una reserva para trece personas, y cinco no acudieron. Perdí casi la mitad de esa mesa”, añade el también presidente de la comisión de hostelería de la Asociación de Empresarios de Deza (AED).

Víctimas de las restricciones

Este año, las reservas para comidas navideñas y también para jubilaciones que habían quedado pendientes en 2020 comenzaron antes: ya en octubre, varios locales de restauración tenían reservaciones de mesa para estas fiestas. Pero como decíamos, desde finales de noviembre comenzaron las cancelaciones. “En la última semana tuvimos las anulaciones de las mesas más numerosas”, explica Alberto González, de Casa Currás, que apunta que la situación sanitaria cortó el buen ritmo de reservas, tanto para Navidades como para degustar cocido. Sobre el precio de los menús, tanto Cabanas como González coinciden en cómo le está afectando a la hostelería la subida de la cesta de la compra.

En Casa Currás, el cocido llevaba 10 años costando lo mismo, 27 euros por personas. Ahora está en 30, “y no le ganamos nada”, explica González. Y es que en muchos locales ahora el recibo de la luz cuesta el doble, y no podemos olvidar que desde el arranque de la pandemia estos negocios nunca llegaron a funcionar a pleno gas, al verse atados por las restricciones de aforos y horarios.

“Sube tanto la comida como la bebida”, apunta Manuel Bascuas, presidente de la Asociación de Hosteleiros da Estrada. Pero este incremento de precio en los productos “no puedes trasladarlo al 100% a los clientes, porque si lo hiciésemos un refresco, por ejemplo, tendría que costar el doble”, debido al impuesto sobre las bebidas con azúcar. En el local que regenta, el Samaná, ”hoy (por ayer) se canceló una mesa, y para la semana que viene ya nos quedamos sin otras dos. Afecta sobre todo a celebraciones de colegios y jubilaciones, es decir, a comidas de compañeros de trabajo”.

En cambio, sí continúan adelante las reservas para parejas o grupos pequeños, como sucede en locales de Lalín gracias al tirón del cocido. Es “una de las mejores temporadas” del plato típico, recalca Álex Iglesias, en cuyo local se está valorando no subir el precio, pese a las circunstancias, “por respetar al cliente”.

Camareros

Otro ejemplo de cómo el COVID golpea, una vez más, a la hostelería, es si pensamos en la mano de obra. Al comienzo del otoño y en vista del buen ritmo de las reservas, “ nos llegó a preocupar que no hubiese camareros suficientes para atender tanta demanda” durante las fiestas navideñas y ya en las semanas previas. Sin embargo, en vista del goteo de cancelaciones que se está produciendo, “aún va a resultar que sobran”, se lamenta Manuel Bascuas. De seguir así será otra Navidad, y van dos, en las que la hostelería tendrá una facturación muy mermada por la pandemia sanitaria.

Alberto Lareo, chef del Ecohotel Nós

En Silleda, el Ecohotel Nós también constata aplazamientos de comidas de empresa de grupos numerosos, aunque durante estos días sí siguieron adelante una boda y otra cena de empresa. El local acaba de fichar como chef a Alberto Lareo Peiteado, conocido por su clara defensa de los productos de proximidad y de temporada, cuestiones que forman parte también de la filosofía de este restaurante trasdezano, que en enero abrirá sus cartas. Para Navidades, cuenta con tres menús a escoger con los que disfrutar de estas fechas. Alberto Lareo nació en Carbia, en Vila de Cruces, en 1986. Tras estudiar cocina en la Escuela de Hostelería de Lamas de Abade, trabajó en los fogones de Toñi Vicente, Eneko Atxa o Marcelo Tejedor, así como con los franceses Jacques Maximin y Jean François Piège. En Santiago, tuvo su propio restaurante, Manso, durante siete años. En los últimos tiempo, además, fue jefe de cocina del Retiro da Costiña, un restaurante de Santa Comba que cuenta con una estrella Michelín.