Compromiso por Lalín advierte del “fuerte malestar” de los trabajadores del Concello durante las últimas semanas, debido a la ausencia de calefacción, “al estar estropeada por enésima vez la caldera de un consistorio que tuvo un coste de 15 millones de euros para las arcas públicas”.

El principal partido de la oposición añade que, después de casi tres años del nuevo gobierno de José Crespo, era de esperar que estuviese resuelto el contrato de mantenimiento del edificio, “como criticaron de forma reiterada durante el pasado mandato”. La formación que lidera Rafael Cuiña preguntó sobre esta licitación y a los trabajadores no les consta la redacción del contrato desde que Crespo recuperó la Alcaldía. Además, a Compromiso le resulta “extraño” que el sindicato mayoritario del Concello de Lalín, Comisións Obreiras, “ no haga referencia a esta denuncia de los trabajadores, y la pregunta es si es porque en el Concello la cosa ya está bastante caliente por parte de los empleados que no cobraron productividad, por la situación de la Policía Local, o por la eliminación de plazas en la Relación de Puestos de Trabajo, que va a generar recursos judiciales de determinados trabajadores”, adelanta.