Más de 5.000 personas acudieron a las 22 movilizaciones convocadas ayer en otras tantas localidades gallegas por la coordinadora Eólica Así Non. Los actos de protesta coincidieron con el Día Mundial de las Montañas, ya que quieren incidir en el grave impacto de los proyectos eólicos (300 en toda Galicia y más de 20 en Deza y Tabeirós-Montes) sobre el patrimonio natural. En la zona, hubo una concentración con manifestación en la Praza do Concello de Cerdedo, y una concentración en la Praza Juan Carlos I, de Vila de Cruces. La plataforma cruceña ya alertó en sus redes sociales de que los proyectos que quieren asentarse en la zona conforman, en realidad, megaparques comarcales encubiertos. En vista del éxito de la convocatoria, Eólica Así Non cree que la Xunta debería reconsiderar un cambio en el modelo de implantación eólica.