Las empresas que deseen colaborar en el Compromiso de Calidade do Mes do Cocido tienen hasta el 20 de diciembre para presentar la documentación en sobre cerrado en el registro del Concello de Lalín. El objetivo de estas bases –disponibles en la página web municipal y en la Plataforma de Contrataciones del Estado– es definir el mecenazgo cultural de cara al desarrollo de la cita enmarcada en la 54ª Feira do Cocido, que se celebrará el 20 de febrero de 2022. A cambio de la ayuda económica ofertada, el Concello se compromete a difundir su presencia como entidades colaboradoras en todos los eventos relacionados con el Mes do Cocido. A tales efectos, se suscribirán los correspondientes convenios de colaboración público-privada con las empresas que ofrezcan las mejores subvenciones.

El concejal de Fiestas, José Cuñarro, indica que hay un máximo de cien espacios destinados a los colaboradores, a los que puede optar todo el empresariado interesado. La subvención mínima será de 100 euros, sin límite por arriba. Las propuestas, que pueden presentarse durante diez días naturales –a contar desde hoy– se seleccionarán mediante un proceso abierto. Cuando se remitan a través de un lugar distinto al registro consistorial, el interesado deberá aportar el certificado de la fecha de imposición en Correos. Cada empresario podrá presentar una única propuesta. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. Hay único criterio de selección de los colaboradores: la mejor subvención ofertada. Se elegirán las cien más elevadas, ordenadas de mayor a menor importe. Se creará una lista de reserva con las solicitudes situadas a partir de la número 101 para el supuesto de que no llegara a formalizarse el acuerdo con alguna de las elegidas inicialmente. En caso de empate, se escogerá la presentada en primer lugar y, en todo caso, el Concello se reserva el derecho de admisión respecto a aquellos colaboradores cuyo objeto social o finalidad comercial no sea acorde con la promoción del evento. Una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación administrativa, la comisión de valoración la examinará y los solicitantes tendrán un máximo de tres días hábiles para corregir posibles defectos. Una vez calificada la documentación, se redactará el listado de colaboradores por orden decreciente, excluyéndose los que no aporten la documentación completa y los que incumplan las bases. La comisión elevará al órgano competente el listado definitivo de admitidos y excluídos para su aprobación y posterior publicación en el perfil del contratante del Concello de Lalín y en tablón de edictos. Los colaboradores firmarán el convenio en un plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de su condición. El Mes do Cocido de 2022 tendrá lugar, como de costumbre, entre el 15 de enero y el 14 de febrero. Mediante el compromiso de las empresas vinculadas a la feria gastronómica busca mantener unos estándares mínimos de calidad.