Cerrar el mostrador 144 años después

La friolera de 144 años ha estado la Casa do Manco ofreciendo comidas a su clientela en Ventosa, Agolada, pero también siendo el ultramarinos más antiguo de toda la comarca de Deza por su condición de tienda de alimentos y estanco. Ahora, la falta de relevo generacional hace que el emblemático establecimiento agoladés baje la persiana con motivo de la jubilación de sus responsables, Manuel Diéguez García y su esposa María del Carmen Ansede Sánchez. Se despide de esta forma un local famoso por su cocido pero también por haber servido de lugar de encuentro para jugar la partida, hacerse con comida, un cartón de tabaco o tomarse una chiquita con amistades.

“Ya estamos jubilados desde el día 4, y como los hijos están bien colocados y no quieren saber de seguir con el negocio”, indica Carmen Ansede. Así las cosas, ha sido la quinta generación de los Diéguez la encargada de poner fin a una aventura comercial conocida tanto dentro como fuera de Galicia. Además, hace ocho años fallecía Victoria Eugenia García, esposa del suegro de Carmen, una cocinera excepcional que en 2009 recibía el galardón a toda una vida de los Premios de Gastronomía de Galicia. “Hará una década que ya no damos comidas y dos años que tampoco tenemos estanco. Mantuvimos la tienda de alimentación y lo que fue siempre una taberna de pueblo”, añade que esta mujer que recuerda con cariño a la numerosa clientela que desde hace semanas lamenta el cierre del comercio.

La fama de la Casa do Manco llegó en todos estos años hasta lugares como “Coruña, Vigo o Madrid y Sevilla”, tal y como señala Carmen Ansede, que enfatiza el carácter de una “casa de aldea a la que hace años ya venían los tratantes de ganado y comían lo que había ese momento”. Con el paso del tiempo hasta llegaron a servir cocidos por encargo debido a la demanda. Incluso hubo quien se lo llevó en coche hasta la capital de España en un viaje relámpago. A la historia pasará ese comedor con un aforo de 30 personas donde se podía degustar una carne de cerdo de casa que era cocida con leña a la vieja usanza y que tantas alegrías dio a propios y extraños.

La denominación del local más conocido de Ventosa tiene una historia curiosa. Al parecer, el nombre de Casa do Manco procede de un suceso en el que se vio implicado Manuel Diéguez, la persona que construyó el edificio en el que se encuentra. Carmen explica que al tatarabuelo de su marido “cuentan que un cerdo le comió una mano”. Sin embargo, el incidente no le impidió buscarse la vida de una forma peculiar para poder pagar a los obreros que trabajaban en el inmueble construyendo la casa. En concreto, atravesó varias veces el Atlántico como polizón en los barcos que hacían el viaja a Cuba cargados de gallegos dispuestos a labrarse un porvenir en la mayor de las Antillas. El tatarabuelo de Manuel Diéguez permanecía en la isla por espacio de unos seis meses “pidiendo limosna” y regresaba a su tierra con lo conseguido para hacerse con la piedra necesaria con la que levantar su vivienda. Por lo visto, con cada regreso del Caribe “le hacía un hijo a su mujer” hasta que se juntó con ocho hijos en la familia. Desde entonces, el nombre con el que se conoció siempre el establecimiento agoladés aludía a un hombre hecho a sí mismo en una época muy difícil.

En cuanto al futuro del inmueble, Carmen añade que “al haber vivienda arriba es un rollo querer alquilarlo o venderlo, así que lo cerraremos y ya está porque últimamente estaba bastante vacío. Si venía alguien, era de fuera porque gente joven ya no hay. De hecho, los que venían a jugar la partida eran casi todos de fuera”. De todas formas, una vez conocida la noticia del cierre del establecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de reconocimiento a la familia Diéguez y sus años de dedicación. Frases como “Qué bien me trataron cada vez que pasaba por ahí. Los echaremos de menos, y mucho merecen el descanso” o “pues sí que es una pena que cierre la puerta pero es así, todo tiene un final. Ahora les toca vivir otra etapa, y que la disfruten con salud. Nunca olvidaremos ese local por lo bien que nos trataron”, son algunas de las que se pueden encontrar en la red una vez que se supo que Casa do Manco de Ventosa dice adiós para siempre.

Se pone, pues, así fin a un recorrido con mucha historia cuyos actuales responsables quieren agradecer a muchas personas, entidades, empresas, proveedores y, especialmente, a los clientes su fidelidad desde que en el lejano siglo XIX un aventurero llamado Manuel Diéguez decidió embarcarse con rumbo al “Cocodrilo” caribeño.