Almanaques para a memoria

O mosteiro de San Pedro de Vilanova, en Dozón, fundouse o 26 de novembro de 1154, hai 867 anos. Hoxendía, queda en pé só a súa igrexa, da que están en trámites de licitación diversos traballos que contratará a Consellería de Cultura para eliminar filtracións de augas. O resto das construccións non puideron superar o abandono das monxas benedictinas, cando quedou suprimida a comunidade para a súa anexión á de San Paio de Antealtares, en Santiago.

A historia desta desaparición é a mesma dos outros 12 templos que conforman o ‘Calendario románico das desterradas 2022”, que edita O Sorriso de Daniel. Esta entidade leva anos traballando pola difusión e conservación do románico en Galicia, e toma o título do almanaque da obra As desterradas, coa que Carmen Varela (membro do colectivo) gañou o premio Álvaro Cunqueiro de literatura dramática en 2020. San Pedro de Vilanova non está declarado Ben de Interese Cultural, como os outros dous templos románicos dezaos que aparecen no almanaque. Tampouco son BIC o resto das igrexas que completan o calendario, esparexidas por Carballedo, Crecente ou O Carballiño, e que tamén quedaron abandonados trala anexión,por orde da Coroa de Castela, a Santiago.

San Pedro de Vilanova ilustrará o mes de novembro, mentres que San Pedro de Ansemil, en Silleda, protagoniza o de marzo, e Santo André de Órrea, na Agolada, o de abril. Descoñecemos a data de fundación de San Pedro de Ansemil, pero o documento máis antigo que fai referencia ao mosteiro está datado o 27 de xuño de 872. Agora mesmo, só queda a igrexa románica, cunha pequena capela funeraria gótica. En canto a Santo André de Órrea, a primeira documentación da que se ten nocitia é de 1171, pero no propio calendario apúntase a que seguramente xa existía antes. Do antigo cenobio só quedan restos arquitectócnico formandoparte do muro de peche do adro. E nunha horta próxima pode contemplarse un sarcófago. Son tres templos que paga a pena ver non só colgados dunha parede.