“A memoria oral e colectiva estase perdendo, por iso é importante coidala”

Escoitar é tamén, dalgún xeito, lembrar. E falar é, sen dúbida, unha forma consagrada de facer persistir a memoria. Paula Carballeira sabe moito diso, pois fixo de narrar oralmente a súa profesión. Porén agora non desexa contar a súa historia, senón escoitar a dos demais, e para iso visita A Estrada esta fin de semana, onde espera empaparse das lembranzas e anécdotas locais.

–Como xurdiu o proxecto de ir polos lugar escoitando as vivencias da xente?

–Aínda que dedicándome eu a isto da narración oral, é algo que sempre está aí, xurdiu o ano pasado, cando saímos da pandemia. Daquela volvíase a facer espectáculos presenciais, pero de xeito máis íntimo, con pouca xente. Daquela comezamos a darlles voltas ao concepto da memoria oral, e que pasa cando desaparece esa memoria.

–Cal é a acollida que está tendo a iniciativa ata o de agora?

–Ten moi bo a acollida, nós estamos un tempo limitado coa xente, se fose unha tarefa máis exhaustiva habería que estar máis. Pero o tempo que nós estamos, que pretende ser un momento de encontro, e de falar, ten moi boa recepción. Sobre todo estamos notando que hai unha carencia nas xeracións anteriores ás nosas, que acostumaban ter eses encontros, e agora que desapareceron bótano en falta. Precisa dese contacto, ese falar, ese rememorar de maneira oral. Pero non só por parte desas xeracións, para a xente máis nova, por exemplo, é tamén unha descuberta.

–O programa lévase a cabo en dúas tandas, primeiro en dúas parroquias do rural, e despois no teatro da vila. Por que ese formato?

–Como dicía, trátase de recuperar esa memoria das xeracións pasadas, e a que máis risco ten de desaparecer é precisamente a máis rica, a do rural. Por ese motivo escollemos ter estas dúas sesión en parroquias, e despois unha posta en común á que poida asistir todo o mundo no teatro da localidade.

–Canto tempo duran as sesións?

–Depende do interese de cada lugar, e da propia xente. Polo xeral, como non queremos caer no cansancio, e queremos manter un bo ritmo, soen durar entre hora e hora e media, agás na última sesión, que ao ser unha posta en común pode estenderse ata as dúas horas.

–Que tipo de evento pode agardar a xente que asista á sesión do Teatro Principal este venres?

–Nas primeiras sesións, no rural, falamos da propia historia do lugar, de datos que a xente lembra, e xa por interese particular, tamén falamos de elementos fantásticos, como lendas, ou contos. No Teatro intentamos que haxa a presenza de varias voces, que non sexa só a miña, por iso se hai alguén que coñece unha historia, e está presente, pedímoslle que a conte. En resumo, buscamos crear un mosaico de voces que axude a conformar a memoria. .

–Contades coa axuda de algunha persoa formada en historia para esta reconstrución?

–Se ben o que buscamos é máis ben anécdotas, ou vivencias que falen da vida nos pobos, e non tanto o relato histórico, si contamos coa axuda dun experto na materia que participa contando datos relacionados coa toponimia ou o patrimonio do lugar, para que a xente coñeza a orixe desas cousas que están aí pero non todo o mundo sabe como.

–Por que escolleu as parroquias de Couso e Ouzande?

–Escollémolas por varios motivos. Por unha banda, proximidade emocional, pois eu vivo nunha aldea limítrofe con Couso, e son madriña da asociación cultural de Ouzande. Pero ademais, son parroquias que teñen interese por dinamizar a zona, e comparte con nós ese interese por preservar a cultura.

–Por que cree que é importante facer este tipo de exercicios?

–Vivimos na era do avance tecnolóxico, e a priorizamos outro tipos de memoria, como a memoria dun USB. A memoria oral, a colectiva dun lugar, estase perdendo, por iso é importante coidala.