El Cocido de siempre

Después de una edición descafeinada a consecuencia de la pandemia sanitaria –el pasado mes de septiembre– el Concello de Lalín apuesta por que la Feira do Cocido de 2022 recupere todo su esplendor y volverá a su formato tradicional en una cita que tendrá su día grande el 20 de febrero. La 53ª edición de la cita de Interés Turístico Internacional retomará el desfile, la matanza tradicional o la gran carpa con hasta 43 puestos de venta del Campo da Feira Vello.

La administración municipal acaba de sacar a concurso el suministro de distintos equipamientos para la celebración de los principales actos de la fiesta por un importe de 186.000 euros. En esta cuantía se incluye la carpa de 2.000 metros cuadrados y los stands interiores, los palcos de la calle Principal del día grande, la estructura de la Matanza Tradicional do Porco o medios técnicos para los eventos, entre ellos los de la comida oficial y los del vestíbulo de la casa consistorial; donde el día grande de la fiesta se convoca la Encomenda.

En lo que respecta a la carpa del espacio público situado al lado de la Praza de Abastos, esta tendrá unas dimensiones de 80 metros de largo por 25 de ancho, donde se ubicarán un máximo de 40 puestos con un ancho estándar de nueve metros. El pliego establece que en función a ediciones anteriores se prevé que la mitad de la estructura esté ocupada por 22 puestos de venta de productos cárnicos y derivados y alimentación. Otros ocho serían de artesanía y los restantes 13 negocios de comercialización para industrias de varios sectores. La instalación de los stands se llevará a cabo los días 17 y18 de febrero y la parte central de la carpa se reserva para uno del ayuntamiento que tendrá unas dimensiones de 8 x 8 metros. Los adjudicatarios de los puestos de venta tendrán prohibida la instalación de sistemas de cocinas u otros equipos para la elaboración de productos, así como aquellos que requieran de un sistema de extracción de humos. Y por encima de todo, se advierte, se busca la potenciación de productos propios del municipio, de su comarca, además de los de origen gallego.

Aunque la fiesta retoma su formato habitual, el Concello, ante la posibles restricciones sobre aglomeración de público en espacios cerrados, incluye en el pliego el suministro de 600 sillas, de PVC con brazos, además de un equipo de climatización. Las licitadoras deben comprometerse a suministra e instalará una pantalla Led del tipo P2,9 mm, de medidas totales 5,50 m x 3,00 m instalada sobre Trusst con motores y con la luminosidad necesaria para la emisión de imágenes en las horas centrales del día. Y un generador en régimen de arrendamiento de al menos 100 KWA que permanecerá durante toda la ocupación de la carpa del campo de la Feria. El combustible será asumido por el Concello. La carpa quedará completamente montada el día 5 para ser utilizada y su retirada está prevista para casi un mes después: el 7 de marzo.

El desfile de carrozas y comparsas volverá a recorrer las principales calles del núcleo urbano y la sonorización se centrará en Principal, Loriga, Colón, Praza da Igrexa y tramos de Molinera y Pintor Laxeiro, donde se concentra el mayor número de público. El palco de autoridades, desde donde se ofrece el pregón, se mantiene en el Kilómetro 0.

Puestos de pulpo

Otra de las cuestiones que figura en proyecto técnico elaborado por la administración municipal es referida a la colocación de puestos de venta de pulpo. Se ofrece a los comerciantes que habitualmente acuden a las ferias quincenales la posibilidad de solicitar su alta para el día grande del Cocido y entre las ubicaciones se excluye la Avenida Bos Aires y la calle Joaquín Loriga pues condicionarían el recorrido del desfile de carrozas y comparsas. Los puestos habituales están emplazados en las calles Ramón Aller, Matemático Rodríguez, Pintor Laxeiro, Nuno Eanes de Cercio, Areal (3), Molinera, Rosalía de Castro (2), Antonia Ferrín Moreiras (2), Alcalde Ferreiro, B (2), Corredoira y Donramiro; es decir, un total de 17 cuyos propietarios solo podrán comercializar pulpo y sus puestos tendrán unas dimensiones de 9 metros cuadrados.

Por otra parte, la carpa para la matanza tradicional se situará en el lugar correspondiente a la parroquia donde se celebre este evento etnográfico, en la zona delimitada para ello. La estructura tendrá un tamaño de 40 metros de largo por 21 de ancho y contará con las medidas de seguridad preceptivas, además del equipamiento para el desarrollo del evento. Es habitual que, una vez finalizados los trabajos de despiece del cerdo, se celebre una comida de confraternidad en cuya organización colabora la parroquia que acoge el acto, aunque se trata de un acto de acceso libre para quien desee acudir.

Monográfico sobre la miel y regreso del Motococido

A la carpa del Campo da Feira Vello se saca partido para la organización de otros eventos relacionados con la celebración gastronómica, además de mantenerse una semana más para las celebraciones propias de los Carnavales. Entre las principales novedades de este año y, a falta de conocer más detalles, el Concello organizará una Feira do Mel que está prevista para el 5 y 6 de febrero; es decir quince días antes de la celebración gastronómica. El Motococido, otra actividad ligada a la fiesta, regresará el próximo año después de una forzada parada este ejercicio. La concentración motera, que tiene en la carpa gran parte de su epicentro de actividades, se celebrará los días 5 y 6 de marzo. Este evento comenzó en 2020 con el objetivo de asentarse dentro del calendario de la feria y en su primera edición tuvo lugar durante tres días de principios de marzo. Por lo tanto, la fecha se mantiene estable, quizá con el propósito de que los interesados en acudir a esta concentración la coloquen ya en su calendario anual de eventos moteros el organizado por el club local Kilómetro Cero. Con el grueso de los principales actos del Cocido cerrados solo falta por concretar en cierto modo quiénes serán coprotagonistas de la fiesta en su día grande. Pregonero, representantes de la Ecomenda con algunas de las cuestiones que por el momento o bien no están cerradas o no fueron anunciadas por el gobierno municipal. Aunque no se trata de un acto que corre por cuenta del Concello, para marzo está previsto que este plato sea el protagonista en la fiesta que la colectividad gallega celebra en Miami, organizada por los empresarios de Galicia en Estados Unidos.