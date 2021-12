Las calles de Calvo Sotelo y Justo Martínez reciben financiación de la Xunta para obras de humanización

En concreto, en la calle Calvo Sotelo se llevará a cabo su peatonalización, con la retirada de pivotes, la demolición del pavimento asfáltico, la instalación de un borde perimétrico de granito y la pavimentación con el mismo material. Del mismo modo, para mejorar el espacio destinado a los peones en el caso de Justo Martínez, se procederá a la ampliación de una de las aceras en un ancho de 1,5 metros al tiempo que se elevará el pavimento asfáltico a la misma cuota que las aceras con el objeto de conseguir una plataforma única, mejorando así la accesibilidad.

Es necesario recordar que esta actuación se enmarca en los objetivos del llamado plan Hurbe, un programa impulsado por la Xunta hace más de una década para ayudar a las entidades locales a ejecutar proyectos urbanísticos destinados a la creación, mejora y humanización de infraestructuras de uso público y colectivo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Cuíña promete la peatonalización de Principal y Loriga





El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, recordó ayer que cuando él y el ex teniente de alcalde Nicolás González Casares decidieron incluir la humanización de Principal y Loriga en los proyectos de la Estrategia Lalín Ssuma 21 “teníamos claro que tenían que ser peatonales pues no tiene ninguna lógica este proyecto si no es para los peatones”. Considera que la apuesta del gobierno local de humanizar este espacio y permitir la circulación de vehículos “es dilapidar el dinero” por eso se apostó por un proyecto con el que dar protagonismo a las personas y al tiempo impulsar el comercio en el centro de la villa. “Si de mí depende en año y medio la primera medida que tomaré en el casco urbano será que esas calle sea peatonal y redactar un proyecto para hacer un bulevar en la calle de los vinos [Rosalía de Castro]. “Lamento que el PP tome decisiones como permitir la circulación después de una inversión tan importante solo por cálculos electorales y por encima de la necesidades de los vecinos”. Pone como ejemplo la dirección que están tomando localidades como A Estrada, O Carballiño o Silleda, mientras Lalín se queda atrás.