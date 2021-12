Luchi Iglesias sobre la destrucción del biplano del aviador Joaquín Loriga: “Imos arranxalo e se cadra anclámolo”

La fuerzas de seguridad buscan desde ayer a cuatro adolescentes a los que se les atribuye la destrucción de la réplica del biplano del aviador Joaquín Loriga perteneciente al proyecto Aldeas de Nadal de Lalín.

Testigos señalan que el acto vandálico sucedió a las 1.30 horas de ayer | La Policía Local aumenta la vigilancia en los parques | Causan daños en la Aldea de Nadal de la música

Los restos del aparato aparecieron ayer esparcidos por el tramo del Paseo do Pontiñas más próximo a la parte trasera del antiguo local del Barriga Verde. Según informan desde el Concello, hay testigos que aseguran haber visto lo sucedido que señalan que todo tuvo lugar en torno a la 1.30 horas de ayer.

Es más, incluso aseguran desde el consistorio lalinense que ya “hay indicios” muy fiables sobre la identidad de los cuatro cafres protagonistas del acto vandálico que ha dejado a los niños del municipio sin una de las principales atracciones en estas fechas próximas a la Navidad.

El aparato quedó seccionado en varios pedazos debido a la virulencia del golpe sufrido tras caer al río. Por un lado, el fuselaje del avión estaba varado en uno de los remansos del río, mientras que un poco más arriba “aterrizaron” tanto el tren de aterrizaje con sus dos ruedas intactas y las dos alas que también estaban enteras. Una vez conocido el incidente una dotación de Protección Civil de Lalín se personó en el lugar para comprobar que efectivamente el modelo a escala del aparto de Loriga yacía en el lecho del río Pontiñas. Algunos de los vecinos que en la mañana de ayer aprovechaban para correr por el paseo no ocultaron su malestar por lo sucedido sin encontrar una explicación a un suceso tan deplorable.

Se da la circunstancia de que el objeto ayer vandalizado ya sufrió el pasado sábado una supuesta agresión. Entonces, el aparato apareció con parte de su hélice rota por causas que se desconocen. De todas formas, en esa ocasión el elemento roto fue rápidamente reemplazado por un nuevo para que los más pequeños pudieran seguir disfrutando de una réplica que no pasó indiferente para nadie y que, junto a la realizada al observatorio de Ramón Aller, había levantado mucha admiración entre los vecinos.

La Policía Local de Lalín anunció ayer un incremento en la vigilancia de todos los parques del municipio, así como en los siete montajes pertenecientes al proyecto Aldeas de Nadal. En este sentido, ayer también se pudo saber que el dedicado a la música sito en la Praza da Vila sufrió algunos pequeños destrozos en sus casitas, así como pintadas de mal gusto. Desde el Concello se lamenta lo sucedido hace un llamamiento a los vecinos de Lalín para evitar este tipo de sucesos.

“Imos arranxalo e se cadra anclámolo” Luchi Iglesias - Coordinador do proxecto Aldeas de Nadal de Lalín

Un dos pais do exitoso proxecto Aldeas de Nadal de Lalín, Luchi Iglesias, amosábase onte abraiado polo sucedido co avión de Joaquín Loriga.

–Supoño que moi disgustado polo que pasou, non si?

–Estas cousas non gustan nada. As cousas cando se fan con agarimo e despois de ver estes días como estaban disfrutando os nenos e maiores facéndose fotos pois algo así é un pouco forte.

–Era algo presivisible?

–De noite sempre hai que ter un pouco de coidado e recollemos todo, pero claro, este era un aparato moi grande e non o dábamos recollido cada día. Sempre dicíamos que imos esperar que non pase nada. E xa ves.

–Van construir outro novo?

–Imos mirar de arranxalo. Quedou bastante destrozado pero tentaremos recompoñelo. O que é a fuselaxe quedou nunha peza. A hélice, as ás e a cola si que están todos destrozados pero a ver qué faremos.

"Cabe a posiblidade incluso de anclalo porque a súa ubicación tén que ser esa"

–Seguirá no mesmo lugar?

–Non sei, a verdade. Cabe a posiblidade incluso de anclalo porque a súa ubicación tén que ser esa. Nós sempre pensamos que tería que estar perto da estatua de Loriga e é onde ten que estar. Pola mesma razón que a réplica do observatorio ten que esta situado xunto a estatuta de Ramón Aller. É unha homenaxe aos veciños ilustres de Lalín. Queríamos seguir conservando a mesma ubicación si é posible, evidentemente.

–Sabía que tamén houbo desperfecos noutra aldea?

–Si, xa me comentaron. Hai tres coidadoras que cada mañá me dan informes sobre todo como van as cousas nun proxecto que, insisto, está feito con moito agarimo para o pobo de Lalín.

–É unha lástima, non?

–Claro. É unha cousa de todos e algo propio noso, non sei... Tamén e certo que me importa moito quen foi e por qué o fixo. Aínda non sabemos cánto tempo nos levará arranxar o avión porque nos pilla nesta ponte. Supoño que non estará ata a fin de semana que ven pero farémolo de todas formas.