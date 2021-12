A Estrada vivió en la noche del pasado jueves un pleno municipal con pocos puntos en el orden del día. Esto hizo que, una vez más, el debate se trasladase a los ruegos y preguntas desde la oposición. Entre ellos no estuvo sin embargo el BNG, cuya portavoz, Susana Camba, se excuso por motivos personales. PSOE y Móvete coincidieron sin embargo en una de sus reclamaciones al gobierno encabezado por José López Campos, una cuestión que viene generando debate en los últimos días en la villa, el estado del esperado asfaltado de las calles del casco urbano.

Tanto Luis López Bueno como Mar Blanco coincidieron a la hora de descalificar esta mejora. Los socialistas pidieron al Concello que no recepcione la obra en este estado. “El asfaltado no quedó bien y el gobierno debe hablar con la empresa para que no lo deje así”, manifestó López. Desde la oposición destacaron la creación de pozas en la calzada, la falta de desagües y la mala planificación de los realizados, el mal encaje con las aceras y la necesidad urgente de pintar los pasos de cebra para evitar accidentes. Estas quejas responden a las mostradas vecinos en las redes sociales, especialmente por la acumulación de agua con la lluvia.

Desde el gobierno sin embargo pidieron paciencia, ya que la obra todavía no está rematada. López Campos anunció además que esta mejora de la calzada tiene una segunda fase, en la que se contempla una mejora de las aceras en diferentes puntos.

En el pleno también se debatió una propuesta del PSOE para crear un plan de limpieza y mantenimiento de infraestructuras municipales, que incluye desde edificios a viales. El PP sin embargo votó en contra de este proyecto, al considerar innecesario un plan para unos trabajos que ya se están llevando a cabo dentro de las posibilidades del concello. En este sentido los socialistas criticaron especialmente el estado de los viales en las parroquias y criticaron la labor del concejal de Medio Rural, Gonzalo Constenla, que ven más centrado en su labor como disputado en Madrid que en atender las necesidades de los estradenses.

Móvete por su parte se interesó por la seguridad cuidadana después de los últimos robos y desperfectos. El alcalde le anunció la próxima llegada de dos nuevos agentes y la intención de retomar cuanto lo antes posible el turno de noche de la Policía Local, al menos en fin de semana.

Adjudicación de la renovación del alumbrado

A Estrada realizó también en la noche del pasado jueves una comisión informativa de organización, personal y asuntos generales, para presentar la propuesta de adjudicación del contrato de la obra de renovación de las instalaciones del alumbrado exterior municipal. Este proyecto se ha ido retrasando más de lo deseado debido a diversas reclamaciones sobre el expediente que frenaron su tramitación. Ahora solo quedaría la firma del contrato antes de iniciar unos trabajos que tendrán un plazo de doce meses de ejecución. Espera realizarse durante el año que viene. El proyecto tiene un presupuesto de 8.541.809 euros. Móvete también transmitió en el pleno las quejas de los vecinos de Souto de Vea por un poste de la luz que tirado en una acerca desde febrero.