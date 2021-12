Un espantallo que non só non espanta a ninguén, senón que atrae a quen pasa ao seu carón para botarlle un ollo máis de preto. Así é o Espantallo Refugallo, a nova creación muralística de Coas Mans Artesanía que desde onde forma parte da paisaxe urbana de Silleda. O seu nome obedece a que foi elaborado con pezas sobrantes de cerámica e vidro doutras obras por parte da empresa local que rexentan Antonio González Abal e Lucía Ares Fondevila, que doaron a peza para goce da veciñanza e, en xeral, de todas as persoas que visitan a vila.

O espantallo, decorado a modo de mosaico, foi colocado onte pola mañá en colaboración co Concello de Silleda nun baixo situado na Avenida do Parque, esquina coa rúa Castros de Toiriz, un lugar de paso por onde discorre, ademais, o Camiño de Santiago. A creación está baseada nun debuxo doutro veciño da localidade, xa finado, Toño Paz. Dende o Concello de Silleda e Coas Mans Artesanía agradécese tamén a colaboración da familia propietaria da fachada onde se colocou a peza. Esta colorida creación convida ás persoas que se acheguen a contemplala a xogar tratando de atopar na figura pequenas pezas representativas, unha maneira de fomentar tamén o coñecemento e de promocionar tanto o municipio de Trasdeza como a cultura galega en xeral: Unha folla de carballo, pezas relacionadas coa ruta xacobea, bailaríns, unha deusa irlandesa do mar, unha árbore da vida... E así ata 21 elementos a atopar forman parte do xogo que este espantallo anima a descubrir. O Concello de Silleda agradece esta nova creación de Coas Mans Artesanía, entidade que veu deixando nos últimos anos pegada nas rúas de Silleda –ben por encarga, ben por iniciativa propia–, con pinturas murais e outras creación en distintos espazos, que se están a reparar tamén dende hai varios meses. Así mesmo, a firma de artesanía de Toño González e Lucía Ares está a ultimar outro encargo do Concello de Silleda para a vila da Bandeira, que se colocará nas vindeiras semanas.