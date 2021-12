La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) organiza el sábado 18 de diciembre en Agolada un encuentro subvencionado por la Deputación de Pontevedra que lleva por título “Xestión sustentábel do monte: caso do Sobreiral do Arnego. Dos vellos usos ás novas estratexias de conservación”. La cita será en la Casa da Cultura agoladesa y contará con las intervenciones de Cristina Gende, Jesús de la Fuente, Ramsés Pérez y Paco Bañobre. En la sesión matinal habrá una mesa redonda sobre la multifuncionalidad del monte y en la de tarde se llevará cabo una visita guiada al Sobreiral do Arnego. La participación tanto en la sesión de la mañana como en la vespertina es totalmente gratuita pero es necesario inscribirse o en el correo electrónico pacobanhobre@gal o llamando al teléfono de contacto 616 238 050.