“A inspiración é algo falso; escribir é un exercicio que require técnica e traballo”

O Concello de A Estrada entrega hoxe no Teatro Principal o premio Avelina Valladares ao poeta Manuel López Rodríguez, que se presentou ao certame co poemario Para que non me esqueza. Se ben competiron un total de 24 obras no concurso, a súa sólida construcción, xunto coa innovadora estructura e a riqueza de recursos estilísticos empregados, fixo que o autor natural de Noia se consolidara como gañador.

–É a primeira vez que se presenta a un certame literario deste tipo?

–Non, para nada, xa me teño presentado a moitos, e de feito este ano, co Avelina Valladares, xa gañei tres. Gañei tamén o Arume para a Infancia, que é un certame de poesía infantil, e o que organiza o Concello de Rois. O ano anterior tamén ganara outros tres, entre eles o Eduardo Pondal.

–Entendo que é unha traxectoria longa, dende cando leva escribindo?

–Levo escribindo dende os 16 anos, e teño agora 42 anos. Pero non me presento a estes certames todos os anos, fágoo un pouco cando me apetece.

–Para presentarse aos diferentes premios debe entregar obras diferentes en cada un, escribe asiduamente?

–Eu actualmente escribo entre tres e catro horas ao día, todos os días excepto o luns, que é o día no que libro de escribir. Enténdoo como un oficio, e son moi disciplinado. Antes non era así, pero nos últimos seis anos sigo este esquema de traballo.

–É habitual ver a escritura máis como un pasatempo, vostede non segue este principio?.

–Hai unha visión moi romántica da figura da persoa que se adica a escribir poesía profesionalmente. A min hai días que non me apetece nada escribir, e preferiría ir a tomar algo, ou dar un paseo, pero teño que facelo.

–Escribindo tan de seguido, é difícil atopar a inspiración?

–A inspiración, eu creo, é algo falso. Ningún outro traballo se fai so cando se está inspirado. Esa clase de visión podía ser realista no século dezanove, pero hoxe en día, polo menos para min, escribir é un exercicio que require técnica e traballo, máis que inspiración. Digamos que o máis difícil disto é saber experimentar, e ver de facer as cousas diferente a como o facías, e se é posible, a como outros o fan.

–Ten a sensación de que no ámbito da literatura xa está todo feito?

–Eu aparte de ser escritor, son lector, e houbo unha época na que ao entrar nunha librería, parecera que todos os libros de poesía foran iguais. Nese aspecto si penso que deberíamos mirarnos máis a nós mesmos e intentar facer as cousas de xeito distinto. En termos xerais, penso que as posibilidades á hora de crear son infinitas.

–Para intentar superarse a vostede mesmo , ou evolucionar como autor, en que se soe centrar?

–A min preocúpame moito que os meus libros sexan distintos entre eles. Teño algunha triloxía, pero cada libro é dirente ao outro. Para conseguir iso busco experimentar moito coa linguaxe. Hai moita xente que prima o contido antes que a forma, pero para min, polo menos a día de hoxe, o contido non importa. O contido pode ser repetitivo, poemas de amor hai centos de miles, pero como un di as cousas pode ser único, e aí está a diferenza.

–Dirías entón que para ti o contido, ou a mensaxe, non son importantes á hora de escribir?

–A día de hoxe, non. No pasado non pensaba así, e se me preguntas dentro de uns anos igual teño outra opinión. Moitas veces escribo para contestarme a min mesmo. Eu non quero encasillarme, sempre cambio e evoluciono, polo que non podo dicir que esta vaia ser sempre a miña opinión.

–Fáleme agora do poemario co que gañou o certame, Para que non me esqueza, que descataría en canto á forma?

–Como estamos na época da Postmodernidade, faise moito o pastiche, mesturar varias cousas e dende aí ver a onde podes chegar. Pero en particular, eu traballo moito co ritmo, a cadencia, e a melodía. Gústame que os poemas sonen ben. Este poemario podería estar escrito en swahili, e un galego podería lelo e soaríalle ben. Neste libro, o que importa é a sonoridade das palabras, non o que as palabras din.

–Se ben como xa mencionou os aspectos formais imperan para vostede, atópase algún motivo temático no poemario?

–Hai unha trama, como se fose un conto. Hai unha serie de personaxe, e acontecen cousas. Ainda que a min gústame ver a poesía como unha fotografías, non como unha película. Digamos que o máis importante é a imaxe, non a trama. O que non hai é mensaxe moral. Eu penso que para dicir unha cousa non é necesario escribir poesía, é máis, creo que facelo é algo absurdo. Ademais de que a repercusión sería mínima, porque a poesía é un xénero de minorías, pouca xente a lee.

–Que tipo de trama, ou estructura segue a obra?

–Hai unha voz que deambula polo poemario e mantén diálogos con outros autores reais, que lle gustan e lee, e dialoga con eles a través da poesía. Aparecen autores como Pozo Garza, Dickinson, ou Ginsberg.

–Cal é a proxección que ten prevista para o poemario despois de recibir este premio?

–Este libro será o segundo dunha triloxía que iniciei co poemario premiado Desde onde non nace, publicado no 2020. Esas son as previsións a día de hoxe.