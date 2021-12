A Estrada Dixital vive momentos de cambio. El pionero proyecto puesto en marcha en el año 2007 ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años con el objetivo de irse adaptando a un mundo en constante cambio. Sin embargo, la nueva etapa de la iniciativa que forma parte de la Fundación Cultural da Estrada implica desde un cambio de propuesta comercial hasta un relevo en la gerencia. Desde el pasado mes de noviembre, el ingeniero informático estradense Diego Pernas es el nuevo gerente de A Estrada Dixital. Sustituye en el caso a Carlos Andújar, un hombre que formó parte de la puesta en marcha de esta iniciativa y que ejerció como su responsable desde el año 2004. El motivo de este relevo es la decisión del propio Andújar de iniciar una nueva etapa personal tras aprobar las oposiciones y convertirse en profesor de informativa en el FP San Clemente de Santiago.

Diego Pernas fue el hombre elegido para hacerse cargo de la dirección de A Estrada Dixital y lo hace con el objetivo de desarrollar una iniciativa que el propio Andújar puso en marcha antes de su marcha, el salto para convertirse en operador de telefonía móvil y fibra óptica. Esto supone un gran paso adelante para un proyecto que, desde su puesta en marcha, apostó por la red Wifi. “A Estrada Dixital arrancó en el año 2004 y desde aquella a ahora los tiempos han cambiado mucho. En su momento A Estrada Dixital fue toda una novedad, con una red que permitía llevar internet a todo el rural estradense. Pero ahora lo novedoso es la fibra y nosotros nos tenemos que adaptar. Hasta hace unos años era impensable que la fibra pudiese desplegarse por el rural pero ahora estamos viendo que se puede hacer”, explicó Diego Pernas a la hora de explicar este paso adelante.

La comercialización de fibra y telefonía no implica sin embargo que A Estrada Dixital deje su red Wifi. “No todo el mundo tiene acceso a la fibra, así que vamos a seguir manteniendo el servicio. En estos momentos contamos con más de 1.000 usuarios. Es además un servicio que ha ido mejorando mucho con el tiempo y que pasó de ser algo básico a algo más premium y que tiene un precio muy asequible”, argumentó.

El objetivo ahora de Diego Pernas es conseguir difundir las nuevas propuestas que A Estrada Dixital oferta desde hace unos meses, pero todavía no ha logrado llegar a todos los vecinos. “Nosotros utilizamos la fibra de los grandes operadores y en la telefonía móvil tenemos la cobertura de Orange, Yoigo y Movistar”, explica.

Ofertan los mismos paquetes de fibra y móvil de las grandes operadoras pero con algunas diferentes. Pernas destaca especialmente sus precios competitivos en el mercado pero también definitivos. “Los usuarios se quejan de que los engañan con los precios y luego pagan más. Aquí los precios son fijos y quien te atiende es gente de A Estrada”. Ese carácter local también es importante a la hora de atender las necesidades de los usuarios. “Aquí somos ocho personas que conocemos bien las problemáticas de este concello. Tenemos información porque llevamos años con esto. Eso nos permite dar un servicio más personalizado y de calidad”.

Carlos Andújar

Pernas destacó la dificultad de continuar con el “legado” que deja Carlos Andújar al frente de A Estrada Dixital. “Es una responsabilidad grande pero también un honor. Carlos deja un legado que es muy difícil de igualar. Él creó y formó parte de un proyecto que fue una referencia a nivel nacional y creo que nadie lo pudo hacer mejor”, afirmó. “Carlos fue uno de los pocos que consiguió que este proyecto continuase adelante entre todos los de este tipo que se pusieron en marcha durante aquella época. Mientras la mayor parte fueron cerrando, A Estrada Dixital consiguió mantenerse en el tiempo con todos sus empleados”.

Isi, la imagen de la nueva campaña

Uno de los objetivos que se ha marcado la nueva A Estrada Dixital es promocionar sus nuevas ofertas como operador móvil. En su puesta en marcha han notado que no lograban alcanzar a toda la gente que les gustaría, encontrándose cada día con personas que desconocían su cambios y sus ofertas. Por este motivo, han puesta en marcha una campaña publicitaria. Esta incluye nueva página web y perfil de Facebook, en ambos casos con un conocido protagonista, el humorista estradense José Manuel Rodríguez Puente, más conocido como “Isi”. “Estamos muy agradecidos por su colaboración”, explica Diego Pernas. “Desde el momento en el que se lo planteamos su participación fue máxima y se mostró encantando de colaborar. Él también fue usuario de A Estrada Dixital y quiso echarnos un cable en todo esto. Sabíamos que era el hombre ideal para esta campaña porque es una persona muy conocida en el pueblo y cualquiera que lo vea en una fotografía o en un anuncio le llamará la atención”, argumentó el nuevo gerente estradense.

Andújar: “Lo que vivimos daría para escribir un libro”

Carlos Andújar ha sido una de las caras más visibles de A Estrada Dixital desde sus comienzos. “Todo comenzó como una casualidad”, recuerda. “Fue en el año 2003 cuando la Consellería nos mandó a Madrid por una s subvenciones que daban para proyectos digitales y allí fuimos José Manuel Reboredo, Valentín García y yo, como Paco Martínez Soria. No teníamos mucha idea y nos encontramos que aquello era algo mucho más grande de lo que esperábamos. Era un proyecto enorme, con mucho dinero, pero que también necesitaba inversión propia. La sorpresa fue que se consiguió esa inversión y salió adelante”. Durante su tramitación se eligió a un gerente externo, Álex Casteleiro, que fue sustituido por el propio Andújar un año después para la puesta en marcha. “Dentro de A Estrada Dixital se llevaron a cabo muchos proyectos pilotos pero la iniciativa más importante fue la red Wifi, que ha conseguido llegar hasta hoy. En 2007, cuando se puso en marcha, fue un boom. Eran otros tiempos. No había fibra ni internet en el rural. Aunque el ancho de banda no era muy grande, llegamos a tener más de 3.000 usuarios. A pesar de que fuimos mejorando la red, todo avanza y ahora mismo se buscan consumos altos de internet y para eso es necesario la fibra. Este paso que se está dando ahora es lógico”. Andújar cierra una etapa de su vida pero inicia ahora otra como profesor de informática en San Clemente. “Lo que vivimos en estos años da para escribir un libro. Fue una etapa muy bonita y una experiencia muy positiva, tanto por los compañeros como por los usuarios. A Estrada Dixital es casi como un hijo para mí”.