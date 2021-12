Rodeiro aprueba en junta de gobierno la contratación de la empresa Tsygal para redactar las alegaciones al parque eólico Suime. Este proyecto de Greenalia Wind Power contempla colocación de seis molinillos, con una potencia total de 30 MW. El proyecto afecta a 269 propiedades, y está a exposición pública desde el 19 de noviembre.

La empresa Tysgal ya había elaborado las alegaciones contra otro eólico, Alborín, y es la responsable de los alegatos que presentó el concello de Lalín contra dos megaparques, Val de Folgoso y Monte dos Porcallos. Apunta, entre otras cuestiones, la cercanía de alguno de sus 30 molinillos a viviendas aisladas (a menos de 500 metros) o a explotaciones.

Concentración en Cruces

Por otra parte, la Plataforma de Afectadas/os Eólicos Vila de Cruces recuerda que la localidad acoge el 11 de este mes, a las 12.00 horas, una concentración bajo el lema “Eólica así non”. Será en la Praza do Concello y tiene una cobertura comarcal. Está convocada por la Coordinadora Eólica Así Non, que aglutina a 170 colectivos. Habrá otra concentración el mismo día, pero a las 11.30 horas, en la Praza do Concello de Cerdedo-Cotobade, con manifestación incluida. La jornada coincide con el Día Mundial de las Montañas.