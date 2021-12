– Por que decidiu contactar con Sara Valcárcel para ilustrar este álbum?

–Eu xa vira algún traballo seu con anterioridade, e gustábame moito, polo que pensei que se adaptaba perfectamente á dinámica coa que quería traballar. Primeiro fixemos unha posta en común co que queríamos facer, como queríamos facelo, e chegamos á conclusión de que coincidíamos totalmente.

–É a primeira vez que traballa neste formato de álbum ilustrado?

–Non exactamente, saquei hai catro anos un libro titulado Canto lo que hago, que era unha especie de álbum ilustrado pero con poemas, e posteriormente, en termos de literatura infantil e xuvenil, saquei xunto con Neira Vilas Cantos de sol a sol, con CDs onde eu puxen a música.

–Vostede publicou maioritariamente poesía e a teatro, podería dicirse que ten menos experiencia en traballar con literatura infantil?

–Eu non acostumo a publicar, pero iso non significa que non traballe en moitas cousas. Por ter estudado filoloxía hispánica estou acostumado a ler cousas moito mellores que o que escribo, e por iso prefiro non publicar nada que non vaia ser significativo ou que non vaia aportar nada novidoso.

– O libro entra na categoría de literatura infantil, pero, poderían desfrutalo tamén os adultos?

–Dende logo, este é un libro para o cativo que todos levamos dentro, non so para os nenos de tres e catro anos. Estou completamente convencido de que os adultos tamén desfrutarán da lectura, grazas a un fondo social complexo que permite unha lectura con moitas capas.

– Isto podería recordar a O Principiño, unha obra literaria para nenos pero ca que os adultos poden empatizar. É o caso de O Ladrón de paraugas?

–Xustamente, O Principiño abrangu a filosofía que a min me gusta empregar cando traballo con nenos, e que consiste en non ocultarlles a realidade, por moi problemática que sexa. Porén, hai que traballar no formato no que se trata esa realidade de maneira que eles poidan descodificala, de algún xeito.

–Fáleme do proceso creativo, como xurdiu a inspiración?

–Eu quería escribir acerca desa idade curiosa dos cativos, aidade de preguntar sempre os por que. Son preguntas que acaban deixando de facer porque non atopan respostas, ou as que lle dan non se axustan á realidade que eles perciben. Neste caso a pregunta é de que cor é algo tan etéreo como o vento, e a busca da resposta preséntase como unha peripecia, unha aventura.

–Ademais da presentación, ten previsto outros actos promocionais?

–Si, o tres de xaneiro farei unha lectura no Recreo Cultural que estará aberta a todos os nenos e nenas.