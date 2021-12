El líder de Compromiso y exalcalde lalinense, Rafael Cuíña, acaba de ganar un juicio al vecino José Carlos Agulló. Este lo había denunciado por intromisión ilegítima en el derecho al honor cuando como mandatario impulsó una moción para declarar al exministro Federico Trillo persona non grata, amparándose en que había contactado con la familia Agulló Canda para proponer esta decisión una vez que un miembro de esta unidad familiar había fallecido en el accidente del Yakolev-42.

La parte demandante adujo que no había establecido conversaciones con toda la familia y Cuíña tampoco estaba respaldado por todos, solicitando una indemnización de 30.000 euros. La titular del Juzgado Número 1 de Lalín expone que es pública la participación de varios miembros de la familia en el colectivo de afectados por el accidente aéreo que costó la vida a 61 militares españoles –entre ellos un hermano del demandante– y sobre el hecho de no haber contactado con la familia también es incierto. En este sentido expone que Cuíña habría contactado con hermanos del denunciante –se mostró como prueba una grabación– y que finalmente optaron por indicarle “que hiciera lo que quisiera” pero que se desvinculaban directamente de la cuestión. “Ninguna de las expresiones que refiere son vejatorias, falsas o producen una intromisión legítima en la familia Agulló Canda, que, por otro lado, han sido muy activos en el campo de la reclamación del accidente del Yakolev-42, hecho reconocido por todos los miembros de la familia que han prestado declaración”. Y, prosigue el fallo, “el demandado realizó manifestaciones que no consistían, ni en manifestar el apoyo incondicional de toda la familia, ni siquiera poner de manifiesto a la persona con la que contactó”. La juez, por tanto, absuelve a Cuíña Aparicio e impone las costas a la parte demandante.

El exalcalde, en su valoración del fallo, recuerda los ataques contra su persona “del tránsfuga” e incluso el PP en la oposición, que cuestionó las razones esgrimidas para llevar a pleno su propuesta contra el exministro. “Siempre dije la verdad y que lo condenen a costas es sintomático de lo que se pretendía hacer con mi persona”. Cuíña valora tomar medidas legales contra algunos miembros de la unidad familiar que acudieron como testigos a la vista y recalca que la matriarca “es una bellísima persona que me merece todo el respeto”