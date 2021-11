Los robos nocturnos a turismos en la localidad de A Estrada continúan. En la noche del domingo al lunes, una vecina de la villa denunciaba un hurto a su vehículo, aparcado en el descampado de la calle Forcarei, y en el que los ladrones accedieron al interior tras conseguir forzar la puerta. No obstante, no pudieron encontrar más que una carpeta con material de trabajo de la propietaria. Ante la frustración por no obtener nada de valor, los ladrones se llevaron el portapapeles para tirarlo luego en una zona arbolada de las proximidades.

Al parecer, esta no es la primera vez que se dan situaciones de este tipo. La propia denunciante confiesa que no hace ni un mes le robaron el alerón para tirarlo unos metros más adelante, y reclama que se refuerce la seguridad en la zona.