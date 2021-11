Los criadores de Galo auguran una mejora de ventas para Navidades

Durante las próximas semanas aumentará el despacho de ejemplares de Galo de Curral de Cruces, ya que forma parte del menú de las cenas navideñas. Pero la crisis en el sector del transporte y el miedo a una posible escasez (que no ocurrirá con el Galo) motivó que varios clientes “comprasen ya en octubre y congelasen la carne·”, explica el presidente de la Asociación de Criadores de Galo de Curral de Vila de Cruces, Tito Mariño.

Este criador apunta que el precio rondará los 13 euros por kilo, superior a los 11 ó 12 que se manejaron en los últimos años. Los animales se venden con un peso de entre 5,5 y 6 kilos. Esta leve subida en el precio viene más que justificada por el aumento, sobre todo, de complementos alimenticios, dado que buena parte del cereal que se usa para cebar a los gallos se cultiva en las propias explotaciones de los criadores.

Repercusión de la plataforma

Justo en diciembre del año pasado y en vista de que el COVID obligó a modificar la Feira de Nadal del Galo de Curral en Cruces, los criadores abrieron una web para su venta por internet. La plataforma ayuda a conocer la cría y cuidados de esta excelente carne. Sus criadores cuentan con clientes “de distintas partes de Galicia y también de fuera. Muchos de nuestros compradores ya son de siempre”, apunta Mariño. Los criadores ofrecen la posibilidad de enviar el producto por paquetería, ya preparado y envasado al vacío. Sea por las restricciones sanitarias o porque las familias cada vez son más pequeñas, hay la posibilidad de enviar solo media canal de Galo, que da para elaborar una comida para ocho ó diez personas.

El año pasado, con el estallido del COVID, la asociación calculaba que había dejado de vender medio millar de aves. En lo que va de año, con la mejoría de la situación sanitaria (a ver qué ocurre en las próximas semanas) los criadores pudieron recuperar en parte el ritmo de años anteriores a la pandemia sanitaria. De hecho, el pasado septiembre tuvo lugar la Festa do Galo, que solía ser en mayo. Eso sí, no incluyó degustación.

Recuperación de la feria del 22

Desde el Concello el edil de Festexos, Julio López, confirma que este año sí va a haber la Feira de Nadal do Galo de Curral, el 22 de diciembre. Recuerda que Cruces celebró el pasado 4 de noviembre la Festa da Castaña (que había quedado suspendida también el año pasado por la pandemia), y las medidas de seguridad fueron tales que no hubo ningún brote posterior de coronavirus. Si las cosas continúan así de tranquilas en el municipio cruceño, podrá haber degustación de Galo. La cata quedó suspendida en la Feira de Nadal del año pasado para evitar aglomeraciones. López está pensando en organizar las distintas actividades en un mismo espacio. En años anteriores, la exposición de animales vivos solía montarse en las inmediaciones de la Praza da Igrexa. No cabe duda de que tanto esta cita navideña como la fiesta que se celebra a finales de la primavera son un revulsivo para los criadores y la hostelería cruceña, pero también benefician al pequeño comercio del casco urbano del municipio.