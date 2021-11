El Concello de Vila de Cruces solicitó permiso a la subdelegación del Gobierno para organizar una manifestación con la que reclamar la reposición de la consulta de pediatría. Desde principios de octubre y debido a la marcha del especialista para ocupar su plaza en Lalín, los niños y niñas de Silleda son atendidos por un pediatra de Silleda, pero solo dos horas al día.

El gobierno de Xuntos aclara que ya se había organizado una manifestación el 10 de octubre, tras conocerse este recorte. Pero tras recibir un comunicado del Sergas con el compromiso firme de restablecer la consulta en horario completo desde el 15 de noviembre, obligó a desistir de la protesta. En noviembre, en principio, debería arrancar el concurso de traslados para cubrir vacantes.

Pero pasó el día 15 y Cruces seguía con servicios mínimos, así que el teniente de alcalde, Julio López, intentó contactar “con la responsable del Sergas que se había comprometido verbalmente hacía más de un mes”. Pero no pudo contactar hasta anteayer jueves, cuando esta misma persona “ratificó que se seguía con los trámites para retomar el servicio de pediatría en Cruces, y que el retraso venía ocasionado por temas burocráticos, dando a entender que en la última semana del mes estaría solucionado”.

Contacto con la oposición

Si antes del día 4 vuelve a haber pediatra, quedará desconvocada la manifestación. Pero como el gobierno local de Cruces desconfía, anuncia que contactará con los tres partidos de la oposición política “para consensuar el lema de la manifestación”. Anima a Bloque, PSOE y PP a secundar esta protesta para que Cruces disponga de nuevo del servicio de pediatría. Es más, Silleda también es reticente a compartir su pediatra con el concello cruceño.

Cuelga el teléfono a una paciente tras pedirle que se identificara

Una consulta médica telefónica acabó de malas maneras ayer en Lalín, según refirió la usuaria afectada. La mujer –hija de la paciente– se sorprendió al ver que quien le llamaba era un hombre, en vez de la doctora de siempre, que se presentó de la siguiente forma: “Soy su médico de cabecera, ¿qué necesita?”. “Más humanidad y, si hace el favor, dígame su nombre...”, le contestó la vecina, y afirma que entonces el médico le colgó el teléfono, dejándola con la palabra en la boca. “¿Cómo puede un profesional de la sanidad colgarte así el teléfono?”, inquiere la mujer, que sostiene que no fue “irrespetuosa en ningún momento. Cree que está en su derecho de saber quién la está llamando, puesto que no había tenido comunicación alguna de que su médico había cambiado. “Lo mínimo es identificarse. Me dejó descolocada”, señala esta usuaria del centro de salud lalinense, adónde tenía previsto acudir ayer por la tarde a poner una queja por escrito.