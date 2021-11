El portavoz del PP de Silleda, Ignacio Maril, pone en entredicho las explicaciones que dio el alcalde, Manuel Cuiña, sobre el seguro de vehículos de parque municipal. Maril apunta que “si tienes cualquier incidencia con el seguro y llamas a la compañía, ten dicen en el momento si la póliza está en vigor o no. “Entonces por qué tuvieron que tener los vehículos parados cuatro días?”. Añade que el propio regidor reconoció que cuando uno de los vehículos no pasó la ITV, en lugar de inmovilizarlo “decidieron traerlo desde Lalín circulando para Silleda, a pesar de que le acababan de informar de que no estaba asegurado”, recalca el portavoz popular.