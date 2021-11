Los caminos de Lucas Terceiro y de Guadi Galego se cruzaron hace dos años en Madrid de una forma casual. El estradense acudió con la firma de comunicación Wecom a un acto en el que se incluía un concierto de la cantante de Cedeira. “Lo grabé e hice un resumen del concierto. Unos días después recibí un mensaje de ella felicitándome por el resultado”, explica el creativo estradense, que a partir de ahí coincidió en varias ocasiones más con la cantante, por la que reconoce tener una admiración especial. Tiempo después de ese primer contacto, ambos han terminado por encontrarse, con un vídeo que desde hoy ya puede verse en todas las plataformas musicales.

Esta colaboración surgió a través de a canción “Pícanme os ollos”, que Guadi Galego interpreta con la colaboración del músico madrileño Jairo Zavala “Depedro”. “Marga Pazos, de Wecom, me dijo que había una posibilidad de que me encargasen el vídeo. Era algo que me apetecía mucho, así que estuve dos semanas esperando la llamada. Cuando por fin me llamaron no tuve que fingir mucho, porque la verdad es que me hacía mucha ilusión”, explica el estradense.

A partir de ahí surgió el reto de dar forma visual a la canción de la de Cedeira. “Tiene un mensaje brutal. Habla de injusticias que se repiten día tras día y de las que nos convertimos en cómplice al no hacer nada ante ellas”, argumenta. Terceiro dio forma a partir de ahí a un relato en el que una niña se encuentra con muchas de esas situaciones que se normalizan. La idea gustó a Guadi Galego y el proyecto arrancó con la coproducción de Terceiro y Wecom.

Sin embargo y como es habitual el director, la cancha de juego debía ser A Estrada. Así, todas las escenas que aparecen en el camino de la niña protagonista se grabaron en una finca de Guimarei. Estas imágenes se proyectan además sobre los dos protagonistas de la canción, Guadi Galego y Depedro. Ambos la cantaron en el Teatro Principal de A Estrada con las imágenes proyectadas sobre ellos, con los propios niños manejando el proyector.

El día antes de la presentación, Terceiro reconocía el honor de poder haber dado forma a este vídeo, especialmente por el hecho de ser el primero en el que la cantante sale como protagonista, un “punto de presión añadido”.

Por otra parte, Terceiro es finalista en dos categorías: en fotografía y en edición (junto a Alba Gallego) en el Hardcore Horror Fest de Chicago por su trabajo en el cortometraje “Fracturas”.

Guadi: “Es un placer trabajar con gente tan profesional”

Guadi Galego llevaba tiempo trabajando en este tema junto a su compañero de fatigas Carlos Abal. Una vez decididos a darle forma apostaron sin embargo por buscar una colaboración con el madrileño Depedro. “Es un cantante al que admiro desde hace tiempo y que vi tocar con muchas personas hasta convertirse en una estrella. Se lo planteamos y le gustó la idea”, recuerda. Esa canción lanza un mensaje de “cuestionamiento vital”. “En el caso del vídeo es a través de la mirada de los niños, que observan cosas que se normalizan a pesar de no estar bien. Verlas a través de sus ojos nos permite darnos cuenta de que podemos cambiarlas”, añade. Guadi Galego se mostró contenta de poder trabajar con Terceiro. “Es un placer trabajar con gente tan profesional como Lucas”, afirmó la cantante de Cedeira.