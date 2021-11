La supervivencia del rural y el futuro del sector primario centraron ayer en Lalín el coloquio organizado por FARO DE VIGO, Prensa Ibérica y la compañía de seguros MAPFRE en el museo municipal. La fibra óptica, la autovaloración y el aliento a la juventud para fijar población son para los participantes algunos de los retos a los que se enfrenta este amplio sector, tanto en Galicia como en el resto de España.

Intervinieron el alcalde de Lalín, José Crespo; el director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Silvestre Balseiros; Luis Gutiérrez, director general Territorial del Noroeste de MAPFRE; Antonio Lamas, presidente de la Asociación de Empresarios de Deza y delegado de MAPFRE en Lalín; y Susana Aguiar, gerente de Kalekói. Moderó el responsable del área de Santiago de FARO DE VIGO, Xosé Antonio Taboada.

¿El rural tiene futuro? fue la pregunta inicial. “Llevamos muchos años hablando de esto y, al final, sigue habiendo esas diferencias entre el entorno urbano y el rural”, dijo Balseiros. El miembro del gobierno autonómico señaló como factores importantes las emigraciones gallegas a Sudamérica y a Europa Central y el conflicto surgido a su regreso con la Ley de Urbanismo, que “quiso ser tan especial que limitó mucho las posibilidades de construcción en los núcleos rurales”, evitando que todas esas familias se afincaran de nuevo en su tierra natal. A pesar de todo, “el rural tiene muchas posibilidades”, incidió.

En el mismo sentido se expresó Antonio Lamas: “Soy de los que pienso que el rural tiene mucho futuro, pero tenemos que tener mucho apoyo de todas las administraciones de España”. El presidente de la AED destacó como una lacra el “problema demográfico y por eso hay que dotar al rural de servicios” y puso ejemplos de empresas lalinenses “no agrarias” con proyección internacional para demostrar el futuro halagüeño del sector.

“Existen ejemplos en Lalín de empresas no agrarias muy potentes a nivel internacional” Antonio Lamas - Presidente de la AED

En este tramo del coloquio, Luis Gutiérrez manifestó que el “sector primario es un motor económico, pero también hay que potenciar los servicios, y aprovechar todas las oportunidades que se derivan del teletrabajo para atraer población al entorno rural, donde hay calidad de vida y más posibilidades de conciliación. Por otro lado, las aseguradoras tenemos que ser capaces de ayudar a desarrollar y crear empresas en el mundo rural”. El director territorial de MAPFRE apostó por “dar soluciones a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y ayudarles con la gestión de sus riesgos”, poniendo como ejemplo la protección que ofrecen los seguros contra ciberataques, una amenaza creciente.

“Todavía se le dice a los niños que se vayan y se busquen una vida mejor lejos de aquí” Susana Aguiar - Gerente de Kalekói

La charla abordó seguidamente la cuestión de si en Galicia existen mimbres suficientes para crear empresas en el ámbito rural. En esta ocasión, Susana Aguiar recordó que “el sector primario tardó mucho en profesionalizarse porque lo que había en casa era un medio de vida más que una empresa. Somos nosotros los que en muchas ocasiones les decimos a nuestros hijos que se vayan y se busquen una vida mejor”. Aguiar también destacó que este año de pandemia “empezaron a valorar nuestro trabajo y por eso había que llegar a la gente para decirles que en el rural se puede vivir de otra forma”.

Llegados a este punto del debate, Balseiros hizo hincapié en que “tenemos un problema de concienciación” y lamentó que “desgraciadamente un gran porcentaje de licenciados y sigue sin adaptarse la formación profesional”. El director xeral también se mostró contrariado con que “los productos gallegos tienen más aceptación fuera de Galicia que aquí por eso debemos ser consumidores y promotores de nuestros productos. Galicia puede ser la despensa de España y de buena parte del continente europeo pero no en cantidad, sino en calidad”.

Desequilibrio

Otro de los asuntos abordados en la cita de ayer fue la existencia de una valentía política por parte de las administraciones para acabar con el eterno desequilibrio entre el rural y el entorno urbano. Al respecto, Luis Gutiérrez indicó que “ahora los megas son más importantes que una pista” y subrayó el hecho de que MAPFRE cuenta con una red de oficinas delegadas por todas las poblaciones de España para estar cerca del cliente en su propio entorno, conocer su realidad”.

Del mismo modo, Antonio Lamas considera que “sería un gran paso que las administraciones apostasen por el rural porque es tan digno trabajar en una explotación ganadera como en cualquier empresa a nivel mundial”. Lamas también se mostró en desacuerdo acerca de que “alguien te imponga a ti a cómo tienes que vender tu producto y eso por desgracia está muy de moda en el sector primario”.

El director territorial del Noroeste de MAPFRE confirmó el importante salto de calidad en la contratación de pólizas en Galicia vinculadas a la producción agraria. Luis Gutiérrez puso en valor la figura del delegado de su firma, “un empresario muy enraizado en su entorno, que es el responsable del desarrollo del territorio en el que trabaja”, y la importancia de la gerencia de riesgos. El directivo destacó el Programa Focus, “donde las pequeñas y medianas empresas, incluso las no aseguradas con la compañía, pueden recibir cursos de gran utilidad para la marcha de sus negocios, de forma gratuita”. El representante de MAPFRE aseguró que “tenemos que ser imaginativos y adaptarnos con nuestros productos y trabajar mucho la concienciación”.

La digitalización y la tecnificación del sector primario también fueron abordados en la charla. En este caso, Susana Aguiar recordó que la falta de megas provocó que su empresa se trasladase de Rodeiro a Lalín. La gerente de Kalekói considera importante este aspecto y considera que “la fibra óptica es un punto clave para enseñar el producto y venderlo y es la forma más barata de llegar al consumidor final”. Del mismo modo, Antonio Lamas incidió en la necesidad de “facilitarle al emprendedor estas herramientas digitales y ser ágil administrativamente para que ponga en marcha su proyecto lo antes posible”. Destacó como la digitalización y la tecnología son factores clave para el desarrollo y crecimiento de las empresas tradicionales.

“Tenemos que hacer ruido para que mucha gente piense y para que, también, actúe” Luis Gutiérrez - Director territorial Mapfre

La recta final del coloquio sirvió para conocer las ideas y proyectos indispensables de los participantes en la charla para garantizar la supervivencia del rural. Llegados a este punto de la actividad, José Balseiros señaló su deseo de la “unificación de todas las normativas concentrándolas en una sola y simplificándolas”. Susana Aguiar se mostró de acuerdo en apostar por “la reducción del tiempo en los trámites burocráticos y, también, haría hincapié en transmitir la valorización del sector primario”

Crespo también secundó la propuesta de Balseiros diciendo que “hay que simplificar pero, también, hay que quererlo hacer porque cada vez que se ponen a legislar la Xunta de Galicia o el Estado los concellos tenemos que ponernos a temblar porque los que hacen las normativas desde sus despachos no tienen ni idea de lo que es el mundo rural.” Y Antonio Lamas hizo votos para que “las concentraciones parcelarias fueran más ágiles y esto ayudaría muchísimo a los costes de producción”.

“Va a ser un lujo vivir en el rural, pero dar servicios es difícil por la gran dispersión” José Crespo - Alcalde de Lalín

El regidor lalinense aprovechó su última intervención para agradecer al decano de la prensa nacional “que está apostando por sitios como Lalín porque somos más pueblo porque tenemos una edición de FARO DE VIGO y yo luché por ella en su momento. Gracias por apostar por sitios como Lalín, donde tenemos vida propia porque si estuviera sólo en las ciudades el resto no existiríamos. Y si no existimos en los medios de comunicación no existiríamos como decía Adolfo Suárez”.

Crespo también agradeció a MAPFRE su iniciativa y le recordó a Gutiérrez que “Galicia es una sola provincia” y, apelando al nacimiento rural de la compañía de seguros, le solicitó una revisión de las tarifas para los clientes del municipio porque “normalmente, la gente del rural para mejor que la de las ciudades”. El directivo de MAPFRE recogió el guante confirmando que “en las zonas rurales, en general, se paga mejor, hay menos siniestralidad y la gente es mucho más fiel, y cuando digo fiel es que deposita su confianza en una compañía de seguros y la mantiene”.

Luis Gutiérrez mencionó una reciente reunión con el equipo que elabora las tarifas “donde se habló precisamente, en justa correspondencia con esa confianza y fidelidad y la bajada de siniestralidad, de hacer un esfuerzo especial para estas zonas. Que realmente ya se viene haciendo, porque, en nuestro caso, las tarifas están ya muy personalizadas y responden al riesgo real de cada cliente”.

El directivo de MAPFRE cerró el coloquio con “una petición que va a sonar un poco extraña y es: juntos. Colaboremos todos, pero lo primero es saber hacia dónde vamos y lo tenemos que determinar. Unamos fuerzas sabiendo a donde debemos llegar”.

FUSIÓN DE CONCELLOS DE "ARRIBA A ABAJO"  El regidor municipal de Lalín, José Crespo, aprovechó su presencia en el coloquio de FARO para reiterar que es un ferviente partidario de la fusión de municipios de “arriba a abajo”. El alcalde recordó que los gallegos “somos suevos de la cabeza a los pies porque como ellos hacemos la casa donde nos da la gana”. Crespo insistió en la condición de aldea global de Galicia y “dar servicios a todas esas casas es literalmente imposible porque harían falta unos recursos tremendos”. En este sentido, José Crespo reconoció echar de menos “las políticas que hagan que la administración funcione de una manera distinta porque la que está más cerca del ciudadano es la local y somos la última carta de la baraja”. El mandatario de Lalín apuesta por la reducción drástica de municipios “e imponerla como hicieron en Dinamarca, Alemania o Reino Unido”. Crespo también adelantó que en Lalín “estamos intentando poner en marcha un sello de calidad propio dentro del paraguas de Galicia Calidade porque los productos de aquí son diferenciados”.

Un banco de viviendas para poner en valor la arquitectura de aldea

El director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias hizo defendió ayer en Lalín la importancia de la Lei de posta en valor da terra agraria.

José Balseiros recordó que “hace muchos años, cuando se empezó con las concentraciones parcelarias en la mayor parte del territorio de Galicia fueron rechazadas por los titulares de las explotaciones, en algún caso incluso con violencia”. Por eso, indicó que esta ley nace “como mecanismo para solventar un gravísimo problema que tenemos como es el minifundismo.

“Hay que unificar las distintas normativas y contemplarlas en una sola, simplificándolas” José Balseiros - Director Xeral de Gandería

La ley establece perfectamente los mecanismos suficientes para que si hay iniciativas y si hay promotores, se puedan desenvolver en un plazo máximo de dos años para cualquier tipo de iniciativa o instrumento”.

José Balseiros también explicó que la norma “establece que cuando hay una iniciativa la figura de Banco de Terras se pone a funcionar y hace la investigación de la propiedad. Eso sirve para saber cuáles son los titulares de la propiedad y de ellos quiénes están a favor o si quieren vender”. En este sentido, Balseiros cifró en 30.000 las hectáreas abandonadas de concentración parcelaria en toda Galicia. “El objetivo de la ley es claro: acabar con el minifundismo y con las limitaciones a iniciativas. En estos momentos hay algo más de una veintena de aldeas modelos funcionando y entre 15 y 20 polígonos ya solicitados y algunos de ellos en marcha”.

En este sentido, Balseiros también abogó por “hacer una ley para las casas que están en ruinas y de las que nadie se hace cargo y, también, hacer un banco de viviendas, un banco de edificación para que la administración pueda poner en valor y recuperar esas edificaciones para poner a disposición en régimen de alquiler o de venta, lo que sea, para las personas”. Para el miembro del gobierno autonómico “estamos delante de una extraordinaria oportunidad y tenemos ahí 70.000 millones que parece ser van a venir o por lo menos se habla mucho en la prensa de eso”.