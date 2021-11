Un boleto que te alegra la vida

El juego “Mi día” de la ONCE ha dejado en el municipio pontevedrés de Lalín un premio de 27.950,80 euros, en el sorteo de este pasado jueves, 18 de noviembre. Según ha informado la ONCE, el vendedor José Antonio Brea Lorenzo ha sido quien ha llevado la suerte a Lalín, con este boleto de “Mi día” correspondiente al premio de primera categoría (Día+Mes+Año), que comercializó desde su punto de venta situado en la Plaza da Igrexa de la capital dezana.

José Antonio Brea era ayer un hombre feliz tras conocerse que alguien de su clientela había sido agraciado por la diosa fortuna. Este estradense de nacimiento y lalinense de adopción reconoce que “estoy dudando si el agraciado es una persona habitual o un automático porque este semana hice un par de ellos”. Se trata de la tercera vez que José Antonio Brea lleva la suerte a sus compradores puesto que ya sabe lo que es repartir dinero en sendos “rascas” de 10.000 y 7.500 euros. Brea asegura estar “encantado porque este tipo de noticias seguro que hacen que se incrementen las ventas a partir de ahora”. El vendedor explica que el sorteo “Mi día” es un juego “nuevo que se puso en marcha este año, muy cercano y con un alto porcentaje de premios”. En concreto, asegura que “uno de cada cinco” se lleva algún tipo de premio y por eso se está haciendo tan popular”.

“Mi día” de la ONCE es un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años, explican desde la ONCE, que indica que el “periodo válido” para un sorteo es el constituido por la fecha del vigesimoprimer día posterior a dicho sorteo y las 36.524 anteriores. Además, cada combinación lleva asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro y los sorteos se celebran los lunes y jueves. “Mi día”, al igual que las demás loterías responsables de la ONCE, se puede adquirir en la red de cerca de 19.000 vendedores de la organización, a través de www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados. El puesto de José Antonio Brea Lorenzo es uno de los más visitados por la clientela en el casco urbano lalinense.

La expectación en torno al vendedor encargado de repartir la suerte fue al alza, ayer, conforme avanzaban las horas. Todo el mundo quería probar fortuna con Brea, que desde hace un tiempo se ha hecho inseparable de una preciosa perrita de raza labrador llamada Maika. José Antonio desvela que su animal de compañía pertenecía a un excompañero ya jubilado “al que no le funcionaba”, pero con él se compenetra perfectamente.