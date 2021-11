“É unha reivindicación do rural, das tecedeiras e do seu traballo como arte”

Arnois acolle unha exposición titulada Tecedeiras, Arte e talento nas sombras, mañá, a partir das 11.00 ata as 18.30 horas da tarde, iniciativa impulsada polo arqueólogo estradense Manuel Rodríguez Calviño, que adicou e adica gran parte da súa carreira a investigar a traxectoria do téxtil en Galicia, e a labor artesanal das tecedeiras, artistas ata agora esquecidas polos discursos históricos hexemónicos.

–Cal sería a sinopsis da exposición este sábado?

–É unha reivindicación do rural, da figura da muller na actividade téxtil tradicional, e o traballo desas tecedeiras como arte popular.

–Que me pode dicir das pezas? Que se vai a expoñer?

–A razón de ser da exposición sae directamente do título, tecedeiras, arte e talento nas sombras. A maior parte de pezas que vai haber son tecidos elaborados polas tecedeiras, sobre todo relacionados coa vestimenta, ou co uso doméstico. Entre eles, os máis característicos son os que daquela chamaban cobertores. Esas mantas decoradas e coridas que se botaban por encima das camas, e que se usaban sobre todo os días de festa.

–Que tipo de enfoque se lle dará ás pezas?

–Non se afonda tanto nas técnicas, porque é algo máis habitual e común, sobre o que hai artigos e traballos. Céntrase máis nos produtos que elaboraban, que son pezas características con varias cores. Hai unha que non é moi habitual, na que hai un neno saltando á comba, feito con fíos.

–Como naceu esta iniciativa?

–Eu son arqueólogo e levo anos traballando e estudando na facultade o texido na cultura castrexa, e na elaboración de texidos a nivel popular en Galicia. Xa se fixeron algunhas exposicións e traballos, en Tamparrantán por exemplo, o grupo de baile de Vea onde son mestre, e tamén no marco desa investigación que mencionaba, varias exposicións no museo do pobo galego. Poderíase dicir que o proxecto xorde principalmete desa investigación.

–Imaxino que facerse con este tipo de artigos non é doado, como conseguiu facerse con eles?

–O que se vai facer é amosar unha colección privada de cobertores pero á que se suman tamén pezas prestadas para ese día por coñecidos, amigos, e xente que tamén as ten e quixo aportalas.

–Cal será o formato que empregarán para a escenificación?

–Todos eses tecidos estarán tendidos nunha horta, nun prado verde. A razón de facer isto no exterior é, como che dicía antes, unha reivindicación do rural, reivindicar que no rural se poden facer cousas diferentes, e vinculadas á natureza. A casa, ademais, está situada en pendente cara o río Ulla, cunhas vistas espectaculares do val. Queremos chamar por unha reivindicación de un tecido que sae da terra, feito con liño e elaborado por estas mulleres. Algo que forma parte das nosas raíces, do chan que pisamos, e que mellor forma que escenificalo estendendo-os na terra, no rural.

–Parece unha boa iniciativa. Podería afondar un pouco máis na cuestión do rural como escenario para o evento?

–Penso que cada vez temos que reivindicar máis a importancia do rural, que como sabemos, en algunhas zonas se está baleirando. No caso de Arnois, que está moi preto doutros ámbitos, é doado facer cousas, e poder dar ese salto e axudar a que se dinamice. Moitas veces este tipo de exposicións fanse no ámbito urbano, polo xeral vencellados a un centro expositivo, a un museo, ou a unha sala de exposicións, pero está ben lembrar que estas actividades tamén se poden celebrar en outros entornos.

–Por que Arnois? As pezas pertencen a esta zona?

–Realmente non é un motivo nada prosaico. Como son o promotor da proposta e teño espazo fixo para executala, optouse por facelo aquí. Se ben si que hai algunhas pezas recollidas da contorna. Temos unha que é da casa do lado, feita no ano 32 a petición dun mozo que se marchaba á emigración. Polo demais, hai cobertores de toda Galicia.

–Falemos agora do carácter reivindicativo desta iniciativa en relación á figura das mulleres tecedeiras. Por que é importante visibilizalas?

–Estes tecidos elaborábanse a nivel doméstico, sempre por mulleres, e quizais por ese carácter doméstico da produción e do produto, estaban vistos con certa connotación negativa. Digamos que era un traballo pouco recoñecido e a miúdo nada remunerado. Digo a miúdo porque o habitual era que as tecedeiras traballasen mentres eran solteiras, e que ao casar deixaran a profesión, pero non era o caso de todas. As que non casaban, ou tiñan fillos de solteira, seguían tecendo como forma de manter uns recursos propios. Recursos que ao non ter un home que traballase, que daquela digamos era o cliché clásico e ortodoxo, se tiñan que buscar a vida para conseguir. Por iso é importante reivindicar a figura destas mulleres, que debido a producir artigos domésticos e a facer todo o proceso na casa, non recibiron o prestixio e a importancia que realmente teñen.

–Poderíase dicir que se trata dunha iniciativa para sacalas desa sombra?

–É unha forma de reivindicar a súa figura, un pouco oculta. Nalgunhas casas conservouse a identidade da creadora, pero en moitas outras perdeuse completamente a memoria dela. O que nós buscamos é ensinar a capacidade técnica e creativa destas mulleres. Se non, eses obxectos quedan niso, en obxectos. O interesante é coñecer a súa historia, poñerlles datas e nomes.

–Comentábame ao comezo da entrevista que outra das tres principais reivindicacións deste proxecto era a da labor das tecedeiras como arte popular. Poderías contarme máis?

–Efectivamente, son verdadeiras obras de arte popular que non tiveron o tratamento adecuado en todos estes anos de investigación. Tense traballado bastante no tema das técnicas empregadas, os procesos, e as ferramentas, pero non se lle deu o papel que teñen como obras de creación artística, que é o que son.

–Que diría que os distingue como obras de arte?

–Son unhas combinacións complexas, decoradas cun proceso moi elaborado, deseños que se inventan, deseños que se copian dos libros de bordados ós que podían acceder. É unha creación artística en toda regra. Eu levo anos vendo e estudando cobertores, pero que recorde, non hai ningún igual, son todos diferentes.

– Por que cre que os cobertores non recibiron o tratamento de obra artística que merecían?

–Sobre todo porque estaban confeccionados por mulleres, que en moitos casos non tiveron a posibilidade de acceder á educación, polo menos como a entendemos nós hoxe en día. Era xente que ao mellor ía á escola durante os anos que podía, aprendían o básico para ler, escribir, e algúns número, en cambio manexaban unhas combinacións numéricas complexísimas para facer texidos, que así a simple vista poden parecer pezas moi básicas, pero detrás delas hai unha complexidade técnica moi importante.