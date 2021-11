Una factura de 100.000 euros en luz... navideña

Los concellos de las comarcas no escatimarán recursos las próximas fiestas navideñas y una de los elementos más singulares: la iluminación multicolor, no faltará en ninguno de los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Montes. No es que el precio que ha alcanzado la luz en los últimos tiempos no preocupe, pero pesa más la dinamización económica y las ganas de disfrutar de unas fiestas que para los más pequeños de la casa son irrenunciables.

En municipios como Lalín los arcos lumínicos y otras estructuras ya están preparadas con el objetivo de ser activadas el próximo viernes 26 y los demás apuran gestiones con empresas del sector para que en sus rúas no se eche en falta el espíritu navideño. ¿Cuánto cuesta regar de haces de luz las calles? La factura asciende a unos 100.000 euros, pero este año se da una casuística que hasta la fecha no acontecía. En la cabecera comarcal dezana el coste del montaje lo asume la UTE Acciona Esco-Aluvisa, compañía adjudicataria del proyecto de renovación de la red de luminarias del municipio en un plan que se desarrollará durante 12 años con un presupuesto de cerca de 13 millones de euros. El pasado ejercicio la administración municipal invirtió 17.000 euros. También se responsabiliza de la iluminación festiva de As Dores. Serán 105 arcos luminosos repartidos por la mayor parte de las calles y también se instalarán elementos singulares en diversos puntos, como arcos especiales con mensajes de Feliz Nadal en las entradas a la villa y un árbol de doce metros de alto en la Praza de Galicia En la Praza de Abastos se colocará un cono de tres metros de alto e iluminación en cuatro de las rotondas de acceso al pueblo y en el entorno de las Aldeas de Nadal. Estas estructuras se ampliarán a otros emplazamientos, algo que ya fue contratado semana atrás. Además, los lalinenses podrán disfrutar por primera vez en tiempo de una pista de hielo de grandes dimensiones que podría instalarse en el aparcamiento del centro comercial Pontiñas Gadis, pues este espacio es de titularidad municipal. A Estrada tampoco reparará en gastos para que sus ciudadanos sean partícipes de estas fiestas. Su alcalde, José López, explica que en la instalación del alumbrado se invertirán 40.000 euros y otros 20.000 cuesta el montaje de una pista de hielo. No obstante, el Concello tiene cerrado un convenio con el colectivo local de comercio mediante el que la Acoe asume parte de la decoración y otros actos programados para estas fiestas. 15.000 euros en Silleda El Concello de Silleda apartará de sus cuentas este año 14.943 euros para la colocación de los elementos decorativos luminosos, una cantidad semejante a la del anterior. Lo mismo acontece con Vila de Cruces, donde el coste de la instalación de arcos y otras estructuras en el casco urbano de la capital tendrá un coste de 6.000 euros. La misma cuantía dedicará la administración municipal agoladesa, mientras que en Rodeiro son en torno a 2.700 y 2.000 euros en el caso de Dozón. Son cuantías, también, que no difieren mucho de las habilitadas en las anteriores fiestas navideñas. Desde el gobierno municipal de Forcarei que dirige Verónica Pichel se indica que el valor de la iluminación navideña ascenderá este año a 12.000 euros. Por su parte, el mandatario de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, cifra en 7.800 euros el coste de la colocación de elementos decorativos en los núcleos de Cerdedo. Tenorio y Carballedo.