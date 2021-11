La sexta ola de COVID deja ya diez casos activos en Forcarei, ocho en Lalín y cuatro en Silleda

Solo tres municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes resisten, por ahora, los embates de la sexta ola de COVID-19: Dozón, Rodeiro y Vila de Cruces. Entre los otros seis territorios rozan ya la treintena de personas infectadas (27) y más de un tercio corresponde a Forcarei, cuya incidencia acumulada a catorce días se dispara por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Rebasa de calle tanto la media de Galicia, que está en 48, como incluso la global de España, que ya se sitúa en los 82.

Tras casi un mes sin nuevos contagios, el coronavirus ha regresado con fuerza al municipio de Forcarei. El pasado miércoles, día 10, se confirmaban seis positivos de golpe, todos ellos en personas vacunadas y de carácter leve –dos asintomáticos y los demás, con apenas síntomas, según le concretaron ese día a la alcaldesa desde el Sergas–. Entre los infectados con el SARS-CoV-2 figura un trabajador de la residencia de mayores, de modo que se hizo un cribado en el centro que arrojó el positivo de un usuario, ya vacunado con la dosis de refuerzo. Pero los contagios siguieron y el sábado eran ya nueve las personas infectadas, a las que ayer se añadía una más, tal como recoge el mapa del Servizo Galego de Saúde, que cifra en diez los positivos nuevos detectados en catorce jornadas. De este modo, la incidencia acumulada se sitúa en 302 casos por cada 100.000 habitantes.

En Lalín son ocho los casos activos, tal como corroboraron ayer fuentes municipales. Todos ellos se conocieron en las dos últimas semanas, lo que arroja una incidencia acumulada de 40 casos por cada 100.000 vecinos, aun por debajo de la tasa media de Galicia. El coronavirus dio una tregua a Lalín desde finales de septiembre, con la salvedad de un positivo diagnosticado en torno al 8 de octubre. Pero a finales de ese mes, el 28 surgía un nuevo contagio y, desde entonces, han ido cayendo más a cuentagotas, hasta sobrepasar los cinco el pasado fin de semana.

En Silleda no se detectaban positivos por COVID-19 desde hace más de un mes, hasta que el domingo se confirmaba la reaparición del virus en el municipio. Ayer eran ya cuatro las personas enfermas, una de ellas ingresada en un centro hospitalario, según la información facilitada por el gobierno local. “Además de desearles una pronta recuperación, apelamos a la responsabilidad individual ante este repunte general de casos”, manifestaba el comunicado del Concello. De hecho, la incidencia acumulada es de 45, en línea con la media gallega.

A Estrada registró el sábado un nuevo positivo, de modo que ahora son tres los casos activos de coronavirus con cartilla médica en este municipio. Uno de los contagios se diagnosticó el día 6 y el otro, a mediados de la pasada semana.

Los otros dos casos activos en la zona corresponden a los municipios de Agolada, que lo arrastra desde hace principios de mes, y Cerdedo-Cotobade, en donde saltó un positivo el pasado sábado. Eso sí, en el municipio agoladés no se registran contagios nuevos desde hace más de una semana.

Es de reseñar el caso de Dozón, libre de virus prácticamente desde el mes de febrero. En Rodeiro fueron dados de alta los últimos enfermos a finales de septiembre y en Vila de Cruces, a mediados de octubre.

A Estrada presume de sanidad “cinco estrellas”

El Área Sanitaria de Santiago e Barbanza ha quedado finalista en 17 categorías en los XVI Premios Best in Class, que distinguen la calidad asistencial en los hospitales y centros de salud, y tiene tres menciones de ‘Excelencia cinco estrellas’. El centro de salud de A Estrada, el Servicio de Cardiología y la unidad de Infectología Pediátrica han recibido esta última distinción de carácter especial por haber resultado ganadores tres veces en la misma categoría durante las cuatro últimas ediciones de estos premios sanitarios. De todos modos, el servicio de Atención Primaria de A Estrada no es nuevo en este selecto club de la excelencia. Recibió el diploma ya en otra ocasión, habida cuenta de que el centro de salud estradense se proclamó hasta en cinco ocasiones como el mejor de España en el marco de los siete últimos años. Su modelo proactivo de gestión, liderazgo, equipo y perfil investigador pesaron para que alcanzase el último de estos triunfos en diciembre de 2020.

El Best in Class premia la calidad en la atención sanitaria de acuerdo con parámetros ligados a la planificación, gestión, responsabilidad social, factores estructurales, la cartera de servicios del área administrativa, la gestión de quejas y reclamaciones, la seguridad del paciente, la comunidad, la informatización, la gestión de la consulta, la atención al usuario, los resultados reportados por el paciente, la formación, la investigación, la cronicidad, la gestión poblacional y la identificación de pacientes crónicos, la farmacia o la innovación. Ser finalista significa que están entre los cinco mejores de España, el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública; Neurología Traumatologías, Farmacia Hospitalaria, Microbiología, Nefrología, Neumología, Oncología, Patología Digestiva y Reumatología. En la categoría de unidades quedaron finalistas la de Dolor Disrruptiva Oncológica, Unidad de Asma, la de Esclerosis Múltiple, de Farmacia Hospitalaria Oncológica, y de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. También es finalista la sanidad pública compostelana en el premio de humanización con el proyecto ‘Construyendo el cuidado’.