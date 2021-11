Se o Nadal ves chegar, o maxín non ha parar

No obrador de galletas de Torreboredo, as bolas de Nadal deste ano mesmo se poden comer. A firma Maruxío quixo desta volta apostar pola figura do Apalpador, facendo que os máis pequenos coñezan a súa historia. A base de fariña integral, aceite de coco, azucre de cana e con chocolate do 70%, configúrase unha galleta con forma de bola que está lista para colgar na árbore.

Non é a única novidade que Maruxío ten no forno este mes de decembro. De novo aposta polos seus turróns aptos para veganos en tres variedades que poden ser adquiridas na súa recén estreada tenda online ou no comercio de proximidade. Terá tamén este ano polvoróns veganos e caixas de surtido ilustradas pola deseñadora estradense Rosa de Cabanas, nas que a dozura e a cultura van da man, tanto no vertente de Mulleres Valentes –Rosalia de Castro, Maruxa Mallo e as Marías (Maruxa e Coralia)– coma na de embarcacións tradicionais galegas.

En Crea con Adva, a madeira e o metacrilato son materia prima para a configuración de bolas decoradas e personalizadas ao gusto. Tamén Creando con Tania e Crea y hazlo con Miriam apostaron desta volta pola resina e o metacrilato para facer bolas de Nadal e outros adornos, coma é o caso dos lazos rosas contra o cancro de mama que idearon para decorar a árbore dun xeito solidario. Literalmente. Cada lazo ten un prezo de catro euros e un vai destinado á Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En Ondas do Mar, o encaixe de Camariñas é o protagonista. Serve non só para decorar as bolas que se colgan nas pólas, senón tamén a xeito de cintas para vestir árbores de madeira. O saber facer da artesana plásmase tamén co pincel, que enche de cor e personalidade os desexos dun bo Nadal.