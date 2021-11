Un libro contra o esquecemento

O escritor Fernando Salgado realizará o próximo domingo a presentación da súa novela 1.306/36, na que recolle a historia do seu avó, Pancho Varela, secretario do Concello e xuíz municipal cando as candidaturas de esquerdas acadan once das trece actas nas eleccións municipais celebradas o ano 1931. e que foi fusilado en Pontevedra o día 27 de xullo do ano 1937. Cos fondos recadados con esta publicación, e con outras iniciativas que promove Capitán Gosende, este colectivo financia a creación do Campo das Laudas en Meilide (Cerdedo), para recoñecer a traxectoria de aqueles que sufriron a represión por defender a democracia e a República.

Actualmente hai oito, as de Xosé Otero Espasandín, Antonio Sueiro Cadavide, Pancho Varela, Xosé Torres Paz, Martiño Ferreiro Álvarez, Manuel Garrido e Esperanza Barros García, Xosefa Rivas Touriño, Perfecto Ventín Barreiro, Manuel Ventín Rivas, Perfecto Ventín Barreiro, Erundino Ventín Rivas, Manuel Ventín Rivas e Olegario Ventín Rivas e a Franciso Arca Valiñas, Roxelio Arca Rivas, Secundino Bugallo Iglesias e Xerardo Bugallo Lois. Foron 19 os asasinados, nun concello que tiña 3.400 habitantes en 1936, e 24 os mortos en combate.

Pancho Varela (Cerdedo 1898) formou parte dunha corporación presidida por Antonio Sueiro, primeiro, e por Luciano Ventín, despois. Traballou arreo na construción de pontes, lavadoiros, estradas, escolas e bibliotecas. Participa na posta en marcha dun equipo de fútbol e organiza sesións de cine e excursións ao monte do Seixo.

Como xornalista, en dous xornais, –El Pueblo Gallego e El País– reivindica melloras sociais e denuncia inxustizas. Fai fronte ás forzas reaccionarias que se levantan contra a Democracia e contra a República co respaldo da Igrexa. Tras o golpe de estado franquista, é nomeado delegado do Goberno en Cerdedo e esixe á Garda Civil que se poña a carón da legalidade vixente.

Fuxe ao Monte do Seixo, e despois a Monleras (Salamanca) -tras unha escala no Carballiño- onde é detido. Estivo preso na Escuela Normal de Pontevedra (que ocupaba edificio onde se atopa a Delegación de Educación da Xunta e no que estudiara a súa carreira de Maxisterio) e na illa de San Simón. Morreu fusilado en 1937.

Dobre presentación en Cerdedo e en Soutelo de Montes

Fernando Salgado terá una dobre cita o próximo domingo en Terra de Montes para presentar o libro onde conta a tráxica historia do seu avó Pancho Varela. A xornada terá o seu primeiro acto ás 12.00 horas la Biblioteca Municipal de Soutelo de Montes. Conta coa colaboración do Concello de Forcarei. Xa pola tarde, ás 17.30 horas, o escritor estará do Centro Cultural de Cerdedo para levar a cabo unha segunda presentación. Estos actos servirán para realizar un recorrido pola vida dun home fusilado no ano 1937.