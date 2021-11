El Plan Concellos 2022 de la Diputación provincial dejará el próximo año en las arcas de los nueve ayuntamientos de las comarcas 12.513.131 euros después de disparar su aportación un promedio del 68% en comparación con del anterior. “La mayor inyección hecha nunca en los concellos de la provincia”. Así calificó ayer la presidenta de la institución pontevedresa, Carmela Silva, un plan que en su próxima convocatoria alcanza los 73,5 millones “para garantizar derechos y servicios”.

Según los datos territorializados el Plan Concellos 2022 dejará en las dos capitales comarcales un montante económico muy semejante. Así, Lalín dispondrá de 2.611.449 euros (habían sido 1.505.299 en la convocatoria anterior) y a A Estrada llegarán 2.665.724 (1.538.378). Al Concello de Silleda le corresponden 1.397.473 euros (casi 605.000 más) y al de Vila de Cruces 1.149.912 (prácticamente 487.000 a mayores que los recibidos este curso). Rodeiro y Agolada contarán con unas asignaciones muy semejantes que, por otro lado, aumentan un 73% en comparación con el plan en vigor y obtienen 904.853 y 900.034 euros respectivamente. A Dozón le tocan 639.296 euros, muy por encima de los 370.400 que había recibido en la convocatoria anterior, dada a conocer a principios de diciembre del año pasado. Forcarei podrá diseñar inversiones por importe de 972.506 euros; un 72,2% más. Si los datos facilitados por la institución provincial son correctos, Cerdedo-Cotobade es el ayuntamiento que, todavía mejorando mucho su financiación, es donde menos crece en las comarcas pues solo sube un 33 por ciento. En concreto, en el Plan Concellos 2021 le habían tocado 957.359 euros ya ahora son 1.271.880 euros.

45 millones en seis años

Si excluimos el municipio fusionado, el impacto económico de este programa provincial en sus seis años de vigencia en los concellos dezanos, A Estrada y Forcarei supera con creces los 45 millones de euros.

Si echamos un vistazo a la distribución de dinero público entre otros ayuntamientos de la provincia de un rango poblacional semejante o incluso superior a, por ejemplo, Lalín y A Estrada, estos dos obtienen más recursos que Marín (1,6 millones), O Porriño (1,75), Vilagarcía de Arousa (2,4), Cangas (1,9), o Ponteareas (1,98). No conviene perder de vista que todos estos últimos concellos rebasan también los 20.000 habitantes, pero su dimensión territorial es mucho menor. La villa industrial de la comarca de Vigo se sumó ya el año pasado al club de los ayuntamientos gallegos de primera categoría y el término municipal de O Porriño contaba un censo de exactamente 20.100 personas.

Más beneficio para los municipios pequeños

Carmela Silva, hizo hincapié en que “una vez más los ayuntamientos más pequeños son los más beneficiados: los números hablan por sí mismos, no mienten, no hay ninguna duda. El algodón no engaña”, dijo. Los de menos de 20.000 habitantes van a recibir en 2022 56 millones frente a 17 millones que percibirán los de más de 20.000 habitantes. “Esto desbarata el mantra de mentiras del PP, que asegura que abandonamos a los ayuntamientos más pequeños. Espero que nunca más digan estas mentiras y que cuando lo digan sepan que están mintiendo”. Frente a los 148 euros por habitante que invierte la Diputación en Vigo y Pontevedra, en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes es de 922 euros solo en el Plan Concellos, sin incluir otros recursos.