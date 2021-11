El BNG de A Estrada ha puesto en marcha una campaña reivindicativa que tiene por objetivo conseguir la recuperación de la Torre y el Pazo de Guimarei. El primer acto tuvo lugar en la tarde de ayer, con una marcha nocturna con la plaza del concello como punto de partida, hasta la torre de Guimarei. Según explicó la concejal del BNG, Susana Camba, “esta caminata nocturna sirvió para poner en evidencia el ocultamiento y la dejadez del gobierno del PP con nuestro patrimonio, que se desvanece en medio de las silvas”.

“Todo el mundo se escandalizó o se escandaliza cuando los talibanes derriban esculturas milenarias de su país porque por lo visto no casaban con sus creencias, y aquí, en nuestro concello, tenemos un gobierno municipal de talibanes que también desprecia nuestra historia y nuestra cultura”, afirmó la concejal nacionalista, “el PP es más de cemento, sin embargo no se atreve a derribar nuestro patrimonio, pero no tiene reparo en dejarlo caer”. “Hay vecinos y vecinas que ya están hartos de este pasotismo del PP”, añade, “hay millones de euros para hacer una alameda de cemento armando, pero por lo visto no tiene un duro para rescatar la Torre y el Pazo de Guimarei”.

“En política no hay nada imposible”, afirma, “desde el BNG ya propusimos en alguna ocasión que el ayuntamiento busque financiación en las distintas administraciones (Deputación, Xunta y Estado) para rescatar estos elementos patrimoniales, sin embargo, al alcalde lo que le falta es voluntad política, quiere que se lo den todo hecho. Es un gobierno títere en manos de consultoras privadas que solo miran por su bolsillo”.

Esta caminata nocturna no será el último acto que haga el BNG en relación a la Torre y el Pazo de Guimarei, “habrá más”, afirma la concejal del BNG, Susana Camba, “porque nuestro objetivo es que estos elementos patrimoniales pasen a dominio público, como corresponde a una referencia tan emblemática de nuestro ayuntamiento, patrimonio histórico y elemento de atracción turístico y cultural; porque si no cuidamos y aprendemos del pasado no podemos tener futuro”.